Wechselhaftes Wetter: Das erwartet NRW am Wochenende

Das Wochenende in NRW soll laut Vorhersage wechselhaft werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab bekannt, dass ein Mix aus leichtem Regen und Wolken erwartet wird. In der Nacht zum Sonntag (3. März) kann es örtlich zu schauerartigem Regen kommen. Die Temperaturen sollen laut DWD am Freitag (1. März) voraussichtlich zwischen neun und 13 Grad liegen, während sie am Samstag und Sonntag bis zu 15 Grad erreichen könnten.

DWD-Bilanz #Deutschlandwetter Februar 2024: Der Monat war im Mittel 6,6 Grad zu warm! Laut DWD gab es im Vergleich zur Referenzperiode 1961-90 zugleich ein Plus von 65 % beim Niederschlag und ein Defizit von 25 % bei der Sonnenscheindauer.

