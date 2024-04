ÖPNV-Streik am Dienstag in NRW: Hier stehen heute Bus und Bahn still

Pendler stehen erneut vor leeren Anzeigetafeln an Bus- und Straßenbahnhaltestellen: Am Dienstag werden Betriebshöfe in mehreren NRW-Städten bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi NRW will den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, wie in einer Mitteilung bestätigt wird.

Ausgerechnet zum Start der Abiturprüfungen in NRW sind von dem Streik am Dienstag, dem 16. April, folgende Städte betroffen:

Geilenkirchen (Westverkehr)

Rhein-Erft-Kreis (REVG)

Mönchengladbach und Viersen (NEW Mobil)

Gelsenkirchen (Bogestra)

Essen (Ruhrbahn)

Lüdenscheid und Plettenberg (MVG)

Bielefeld (Mobiel)

Gütersloh (Stadtbus Gütersloh)

Auf Bus- und Straßenbahnlinien muss mit Ausfällen und Verspätungen gerechnet werden. Die Gewerkschaft Verdi spricht von „Wirkungsstreiks“, mit denen der Druck auf die Arbeitgeber im Tarifkonflikt erhöht werden soll.

Bereits am Montag kam es zu Beeinträchtigungen

Bereits am Montag, dem 15. April, sorgte ein ganztägiger Streik in Betriebshöfen der kommunalen Verkehrsbetriebe von Krefeld, Düsseldorf und Bochum vor allem im Busverkehr für Ausfälle und Verspätungen. Die meisten Straßenbahnen fuhren aber.

Tarifkonflikt um Arbeitsbedingungen

Im Tarifkonflikt geht es um die Arbeitsbedingungen der etwa 30.000 Beschäftigten in den kommunalen Verkehrsbetrieben. Verdi fordert unter anderem zusätzliche freie Tage, um das Personal zu entlasten und die Berufe attraktiver zu machen. Am Montag startete in Dortmund eine vierte Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern.