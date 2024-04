Abitur 2024 in NRW: Prüfungsstart mit neuer Technik und Streik-Gefahr

An 992 Schulen in Nordrhein-Westfalen beginnt am Dienstag der Ernst des Lebens: Die Abiturprüfungen stehen an. In 40 Fächern werden die jungen Erwachsenen ihr Wissen unter Beweis stellen, an öffentlichen und privaten Gymnasien, Gesamtschulen, Weiterbildungskollegs und auch Waldorf-Schulen.

An 233 öffentlichen und privaten Berufskollegs starten gleichzeitig knapp 8200 Abiturienten in ihre Prüfungen. Aufgrund der beruflichen Ausrichtung der Schulen gibt es hier mit 47 Fächern eine höhere Anzahl an Prüfungsdisziplinen.

Kunst, Musik, Geographie und mehr am ersten Prüfungstag

Am Dienstag stehen unter anderem Prüfungen in den Fächern Kunst, Musik, Geographie, Geschichte sowie Philosophie, Psychologie und Sport auf dem Programm. Die Abiturienten hoffen natürlich auf einen reibungslosen Ablauf, nachdem im vergangenen Jahr Technik-Pannen beim Herunterladen der Aufgaben den Start des Abiturs um zwei Tage verschoben hatten.

Hier gibt es alle Abiturprüfungstermine für 2024 in NRW zum Einsehen.

Umfangreiche Technik-Tests sollen Pannen verhindern

Um dieses Jahr Pannen zu vermeiden, wie etwa Fehler beim Prüfungs-Download, wurden umfangreiche Technik-Tests vor dem Prüfungszeitraum durchgeführt. Seit diesem Jahr können Schulen die Prüfungsaufgaben bereits drei Arbeitstage vor dem Prüfungstag herunterladen. Für die ersten Klausuren am Dienstag klappte das laut Schulministerium reibungslos.

Das „Chaos-Abitur“ hatte den Schülern zumindest an der Note keinen Abbruch getan: Das war die Durchschnittsnote der Abiturienten 2023.

Streik im Nahverkehr könnte Abiturienten treffen

Ein kleines Hindernis für einige angehende Abiturienten könnte allerdings ein Streik im Nahverkehr sein. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder für Montag und Dienstag zu ganztägigen Streiks an ausgewählten Betriebshöfen aufgerufen.

Doch auch während des Abiturs gelte, dass bei angekündigten Ereignissen – wie einem Streik im öffentlichen Nahverkehr – an den Klausuren und Prüfungen in der Schule teilgenommen werden müsse, hieß es auf eine Anfrage aus dem Bildungsministerium.

Hier weiterlesen: ÖPNV-Streik in NRW: Hier steht der Nahverkehr ab Montag still

mit Material der dpa