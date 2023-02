Velbert (NRW): Betrieb verliert durch Leck zwei Millionen Liter Gülle

In Velbert kam es am Montagabend zu einem übelriechenden Zwischenfall. Dort war wohl eine Dichtung eines großen Güllebeckens defekt. Das sorgte dafür, dass etwa zwei Millionen Liter Gülle austraten.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war der Landwirt bereits mit Helfern dabei, die restliche Gülle aus dem Trog abzupumpen, doch ein nicht gerade kleiner Teil war bereits ausgetreten. Schlimmer noch: Die Gülle war bereits in die umliegenden Gewässer davongespült worden. So floss der übelriechende Dünger zunächst in den Igelsbach. Dieser fließt schließlich in den Hardenberger Bach, von dort in den Deilbach und dann in die Ruhr.

Nach Gülle-Austritt in Velbert: Große Umweltschäden befürchtet

Wie groß der Schaden tatsächlich ist, lässt sich noch nicht sagen. Klar ist jedoch, dass bereits am Montagabend das Umweltamt in Mettmann auf den Plan trat und Umweltalarm ausgerufen wurde. Das Trinkwasser sei zwar nicht in Gefahr, doch die Betreiber der Trinkwassergewinnungsanlage an der Ruhr sind ebenfalls informiert worden.

Der bisherige Schaden an der Umwelt wird noch untersucht. Vergleichbar ist jedoch ein ähnlicher Vorfall, der sich in Wipperfürth 2015 ereignete. Damals waren 1500 Kubikmeter Gülle aus einem Behälter ausgelaufen, die in das Naturschutzgebiet Neyetalsperre abliefen. Der damalige Vorsitzende des Naturschutzbundes NABU Nordrhein-Westfalen Josef Tumbrinck sprach von einer Katastrophe.

Das Land war vollkommen überdüngt und der Abbau dauert Jahrzehnte, wurde seinerzeit gesagt. Eher werde die Tierwelt, die stark beeinträchtigt wurde von dem Unfall, nicht wieder zurückkehren, hieß es damals. Was das nach dem Vorfall in Velbert bedeutet, kann man nur erahnen. Aktuell laufen dort die Aufräumarbeiten. Es wird aber mindestens mit toten Fischen gerechnet.