Studie zeigt: Immer mehr Menschen in NRW zieht es aus der Stadt aufs Land

In Nordrhein-Westfalen zieht es einer aktuellen Studie zufolge wieder mehr Menschen zum Wohnen aufs Land. Während aus einigen Großstädten im Zeitraum von 2020 bis 2021 mehr Menschen weggezogen als zugezogen sind, verzeichneten der Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge auch einige sehr ländliche Kreise deutliche Wanderungsgewinne. Grundlage der Analyse sind die aktuellsten Meldedaten des Statistischen Landesamtes.

Von einem Plus an Zugezogenen profitierten den Daten zufolge zuletzt unter anderem ländliche Kreise Ostwestfalens und Lippe sowie Teile des Sauerlands, das Münsterland, der Niederrhein und die ländlich geprägten Eifelkreise. Dabei hatten beispielsweise die Kreise Höxter oder Euskirchen sowie der Hochsauerlandkreis im Zeitraum zwischen 2009 und 2011 noch einen deutlich negativen Wanderungssaldo.

Rheinmetropolen Köln und Düsseldorf verzeichnen mehr Weg- als Zuzüge

Damals verbuchten dagegen die Großstädte Köln, Bonn, Düsseldorf und Münster deutliche Wanderungsgewinne. Das Bild hat sich nun umgekehrt: Insbesondere in den Rheinmetropolen gab es zwischen 2020 und 2021 mehr Weg- als Zuzügler.

Als wesentliche Treiber benennen die Autoren die teure Wohnsituation in den Metropolen sowie die zunehmende Digitalisierung insbesondere in der Arbeitswelt. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben den bestehenden Trend zugunsten ländlicher Räume dabei weiter verstärkt, heißt es dabei in der Studie. Homeoffice-Möglichkeiten traten stärker in den Vordergrund als je zuvor, ebenso der Wunsch vieler nach mehr Platz und Zugang zum Grünen.

Den Untersuchungen zufolge spielen sogenannte Rückwandererungen eine große Rolle für die Entwicklung: Nachdem Menschen ihre Heimat auf dem Land für Ausbildung und Studium verließen, kehrten sie in anderen Lebensphasen dorthin zurück – etwa wenn junge Familien erschwinglichen Wohnraum in einem grünen Umfeld suchten.

