Parookaville 2024 gibt weitere Acts bekannt: „1Live Krone“-Gewinner Bennett dabei

Das Parookaville wirft seine Schatten für 2024 voraus. Vom 19. bis zum 21. Juli 2024 wird das beliebte Musikfestival wieder in Weeze stattfinden. Nun wurden auch weitere Künstler bekanntgegeben.

Der niederländische Elektro-DJ Armin van Buuren wurde schon vor einiger Zeit angekündigt. Ihm folgt der australische Publikumsliebling Timmy Trumpet. Es ist bereits das fünfte Mal für den aus Sydney stammenden DJ, dass er beim Parookaville zu Gast ist.

Debüt für Bennett beim Parookaville Festival

Zum sechsten Mal dabei ist auch das Duo Willem van Hanegem und Ward van der Harst, besser bekannt als W&W. Ein Debüt hingegen wird es für Shootingstar Bennett aus Koblenz, der kürzlich die „1Live Krone“ 2023 gewann. Die Single „Vois sur ton chemin – Techno Mix“ hat ihm nicht nur Millionen von Klicks auf den sozialen Medien beschert, sondern auch den Titel des öffentlich-rechtlichen Senders und einen Platz in der „City of Dreams“.

Als weitere Künstler wurden auch Cassö aus England und Tream aus Deutschland bestätigt. Ebenfalls in 2024 dabei sind der Italiener Christopher Rossi alias Rooler sowie der Niederländer Robin Kesting alias Aversion, beide im Segment Rawstyle beheimatet. Hardstyle-Fans hingegen dürfen sich auf Coone und D-Block & S-te-Fan auf der Bill’s Factory freuen.

Der deutsche DJ Lost Identity wird 2024 erstmals die Mainstage am Samstag erobern. Darüber hinaus wird er am Sonntag mit der „Lost Identity & Friends“-Stage das Power Plant hosten. Für alle Hardstyle-Fans also noch mal ein besonderer Leckerbissen zum Festivalende hin.

Erste Tickets bereits ausverkauft

Wer noch unentschlossen ist, ob er im Sommer 2024 auf das Parookaville möchte, sollte sich besser schnell entscheiden, denn die ersten Ticketkategorien sind bereits ausverkauft. Die VIP-Tickets sind bereits komplett vergriffen sind. Ebenso die Tageskarten für Samstag und die Kombi-Tickets für Samstag und Sonntag.

Auch beim Camping sind erste Tickets bereits ausverkauft. Die Idee mit dem Friendship-Camping, wo einzelne Gruppe sich Areale sichern können, kam sehr gut an beim Parookaville-Publikum, so dass es auch hier keine Karten mehr gibt. Wer sich jetzt noch ein Festivalticket sichern möchte, kann dies unter tickets.parookaville.com tun.

