NRW-Polizei verstärkt Einsatz an Silvester deutlich

Zum Jahreswechsel wird die Polizei in Nordrhein-Westfalen deutlich mehr Personal einsetzen als im Vorjahr. Das Innenministerium kündigte am Donnerstag (28. Dezember) an, dass an Silvester und Neujahr insgesamt 6600 Polizisten im Einsatz sein werden. Das sind 500 mehr als im Vorjahr. laut einer Mitteilung der Staatskanzlei.

Mögliche Gefahr durch islamistischen Terror

Die Behörden begründen den erhöhten Einsatz mit der möglichen Gefahr durch islamistischen Terror. Mögliche Gefährder würden besonders beobachtet. „Schon jetzt ist die Stimmung aufgeheizt – auch durch den Konflikt in Nahost“, sagte Reul laut der Mitteilung. Er hoffe, dass sich das nicht auf die Silvesterfeierlichkeiten überträgt.

Gegen Randalierer und gewaltbereite Personen werde die Polizei entschlossen vorgehen. Besonders wichtig sei die Eigensicherung der Polizisten vor Übergriffen und „pyrotechnischem Bewurf“. “ Polizisten sind aufgefordert, schon früh ihre Bodycams einzuschalten. Dadurch können Täter nicht nur abgehalten werden, sondern auch Beweise gesichert werden“, sagte Reul laut Mitteilung.

Anschlagspläne auf den Kölner Dom

Zum Terroralarm für den Kölner Dom und der Ingewahrsamnahme eines 30-jährigen Verdächtigen in Wesel an Heiligabend machte Reul keine neuen Angaben. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Die Informationen würden intensiv ausgewertet, auch international, sagte Reul. Laut Polizei liegen gegen den Mann staatsschutzrelevante Erkenntnisse vor.

Reul wiederholte seinen Appell an die Bevölkerung, sich durch Terrorangst nicht einschüchtern zu lassen. Die Menschen sollten Silvester feiern wie gewohnt.

dpa