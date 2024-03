Kein Verkehrschaos in NRW vor den Osterfeiertagen – Lage überschaubar

Die Autobahnen in Nordrhein-Westfalen waren zum Start in das lange Osterwochenende am Donnerstag nicht voller als sonst. Mit knapp über 100 Kilometern Stau sei die Lage vergleichbar mit anderen Tagen außerhalb der Ferien, sagte ADAC-Pressesprecher Thomas Müther am Donnerstagnachmittag der Deutschen Presse-Agentur. „Es deutet sich kein Chaos an“, so seine Einschätzung. Die Lage sei überschaubar.

Laut WDR-Übersicht hatten sich bis zum frühen Nachmittag am Donnerstag knapp unter 120 Kilometern Stau auf den NRW-Autobahnen angesammelt. Dabei staute es sich an den bekannten Stellen auf der Autobahn 1 (Köln-Bremen) bei Wuppertal und weiter nördlich am Westhofener Kreuz. Auch auf der A2 (Oberhausen-Hannover) kam es bei Porta Westfalica zu längeren Fahrzeiten, ebenso auf der A3 zwischen Oberhausen und Duisburg und weiter südlich zwischen Leverkusen und Köln-Ost.

mit Material der dpa