Ruhr Games 2023: Neue Rekorde und große Namen – 92.000 Besucher feiern Europas größtes Sport-Festival

Passend zum ersten sommerlich-warmen Wochenende des Jahres luden die Ruhr Games in den Landschaftspark Duisburg Nord. Die fünfte Edition des Sport-Festivals bot neugierigen Besuchern vier Tage lang sportliche Höchstleistungen und künstlerische Hingucker. Als Highlight darf die Auftaktshow am Donnerstagabend (8. Juni) mit Konzerten der Indie-Bands Giant Rooks und Leoniden vor über 10.000 Zuschauern gezählt werden.

Ruhr Games 2023: 92.000 Besucher feiern 18 Sportarten und neue Rekorde

An allen vier Festivaltagen strömten insgesamt rund 92.000 Besucher auf das Areal, um zahlreiche Sport-Highlights und Kulturspektakel – etwa das 15 Meter hohe Live-Graffiti von Hoker One – zu erleben. Das internationale Urban Dance Battle bildete als Sport-Kultur-Mix am Sonntagabend (11. Juni) den Abschluss des Events.

Die Ruhr Games bieten Nachwuchssportlern und künftigen Olympiateilnehmer eine Plattform. Bei den 330 Wettkämpfen in 18 verschiedenen Sportarten kämpften über 5200 Sportler um Medaillen und stellten zahlreiche neue Rekorde auf. Die Europameisterschaftstitel von Jeanne Seigneur (FRA) und Matthias Dandois (FRA) im BMX Flatland, Iziar Martinez Almendros (ESP) und Yannick Nagel (GER) im Bouldern sowie Maria Szwed (POL) und Leander Carmanns (GER) im Speedklettern wurden besonders geehrt.

Ruhr Games 2023: 1700 Jugendliche aus 30 Ländern

Rund 1700 Jugendliche aus 30 Ländern, unter anderem aus Österreich, der Ukraine und Kolumbinen, sind mit ihren Nationalmannschaften oder Vereinen für die Wettkämpfe in den Ruhrpott gereist. Die Zuschauer konnten Sportarten wie Bouldern, Boxen, Judo und Sportakrobatik, Beachvolleyball, Stabhochsprung und Bogenschießen live erleben und mitfiebern. Außerdem wurden die Sport-Fans mit Workshops, Streetfood und einem BMX-Park auf das Hochofenareal gelockt.

Laut Veranstaltern verliefen die vier Tage der Veranstaltung vollkommen friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Ruhr Games 2023: Sport-Festival wird seit 2015 vom Land NRW gefördert

Die Ruhr Games sind Europas größtes kostenloses Sport-Festival für Jugendliche und fanden 2023 bereits zum fünften Mal im Ruhrgebiet statt. Der Regionalverband Ruhr (RVR) übernimmt als Veranstalter die gesamte Gestaltung, Planung und Durchführung des Groß-Events. Gefördert werden die Ruhr Games vom Land NRW. Die Erstauflage der Ruhr Games fand 2015 in Essen und Umgebung statt, mit dem UNESCO-Welterbe Zollverein als Hauptstandort.