Ruhr Games 2023 starten am 8. Juni in Duisburg – Eröffnung mit Giant Rooks und Leoniden

Ein Kunstwerk wird zur Kletterwand, neben dem Sport-Wettkampf läuft eine Video-Performance: Die Ruhr Games wollen im Juni in Duisburg Sport und Kultur noch stärker verschmelzen. Mehrere zehntausend Zuschauer werden bei dem Event erwartet, in den Wettkämpfen sollen 5200 junge Sportler aus 30 Nationen gegeneinander antreten, teilte der Regionalverband Ruhr am Dienstag mit. Der Veranstalter hat sich vorgenommen, vom 8. bis 11. Juni wieder das größte Sport- und Kulturfestival Europas auf die Beine zu stellen.

Entscheidend sei, dass alle Veranstaltungen während der vier Festivaltage keinen Eintritt kosten, sagte NRW-Familienministerin Josefine Paul (Grüne) bei der Vorstellung des Programms. „Damit leisten die Ruhr Games nicht nur für junge Menschen und Familien einen entscheidenden Beitrag zur Identifikation und Partizipation in der Metropole Ruhr.“

>> Die besten Festivals 2023 in NRW: Parookaville, San Hejmo, Juicy Beats und Co. <<

Ruhr Games liefert alles – von Graffiti bis Bouldern

Im Kulturprogramm gibt es digitale Kunst, Street Art und Urban Dance. Graffiti-Künstler Steffen Mumm wird bei einer Performance ein überdimensionales Kunstwerk so hoch wie ein fünfstöckiges Haus erschaffen – zwei Tage später wird die Wand dann zum Austragungsort der Europameisterschaften im Speed-Klettern.

Insgesamt treten die Athletinnen und Athleten in 18 Sportarten an, etwa bei den Europameisterschaften in der BMX-Disziplin Flatland und im Bouldern sowie bei den Deutschen Meisterschaften in Beachvolleyball, Sportakrobatik und Tischtennis. Alle Wettkämpfe werden unter sportdeutschland.tv kostenlos im Internet gestreamt.

>> Die besten Freizeitparks in NRW 2023 <<

Ruhr Games 2023 in Duisburg: Giant Rooks und Leoniden spielen zur Eröffnung

Ein Höhepunkt im Kulturprogramm soll die Eröffnungsshow am 8. Juni werden, bei der die Indie-Bands Giant Rooks und Leoniden auftreten.

Bei den letzten regulären Ruhr Games waren im Jahr 2019 rund 110.000 Besucher gekommen. 2021 hatte es wegen der Corona-Pandemie ein weitgehend digitales Festival gegeben. Die Ruhr Games finden in wechselnden Ruhrgebietsstädten statt. Veranstalter ist der Regionalverband Ruhr.

dpa