Ruhr Games 2023: Termin, Zeitplan, Sportarten, Konzerte – alle Infos

Lange hat es gedauert, 2023 ist es endlich soweit: Anfang Juni erobern die Ruhr Games die imposante Industriekultur-Kulisse des Landschaftspark Duisburg-Nord – und sie haben wieder einiges mit an Bord. Welche Sportarten euch erwarten und was es sonst noch zu tun gibt, verraten wir euch hier!

Ruhr Games 2023: Wo findet das Sport- und Musik-Event statt?

Die Ruhr Games zählen zu den größten Sportfesten für Jugendliche in ganz Europa und haben sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Nach den ersten Ruhr Games im Jahr 2015 fanden sie alle zwei Jahre im Ruhrgebiet statt. Die letzte Ausgabe der Ruhr Games fand 2019 zum ersten Mal im Landschaftspark Duisburg-Nord statt, 2023 gibt es nach überstandener Corona-Pause nun die Fortsetzung an selber Stelle.

Termin der Ruhr Games 2023: Wann finden die Spiele in diesem Jahr statt?

Die Ruhr Games 2023 finden über vier Tage vom Donnerstag, 8. Juni, bis zum Sonntag, 11. Juni, statt.

Tickets für die Ruhr Games 2023: Wie teuer ist der Eintritt?

Eine kurze und gute Nachricht für alle, die zu den Ruhr Games wollen: der Eintritt ist kostenlos. Und damit meinen wir: komplett gratis! Sogar die große Auftaktveranstaltung am Donnerstag ist vollkommen umsonst – allerdings gibt es für die Konzerte und Veranstaltungen Tickets, um den Zulauf zu regulieren. Frei nach dem Motto „First come, first serve“ („Wer zuerst kommt…“) solltet ihr euch rechtzeitig für die Tickets anmelden.

Genauere Infos zu den Tickets sollen in Kürze folgen. Behaltet die offizielle Homepage im Auge!

Ruhr Games 2023: Großes Eröffnungskonzert mit Giant Rooks und Leoniden

Am Donnerstag, dem 8. Juni 2023, fällt der Startschuss zu den Ruhr Games. Nach der obligatorischen Eröffnungszeremonie folgen gleich drei sehenswerte Konzerte von Leoniden, Giant Rooks und der Duisburger Lokalmatadorin Stina Holmquist.

Zeitplan der „Ruhr Games 2023“-Eröffnung:

8. Juni 2023, 19 bis 19:15 Uhr: Eröffnungszeremonie

8. Juni 2023, 19:15 bis 19:45 Uhr: Stina Holmquist

8. Juni 2023, 20:15 bis 21:15 Uhr: Leoniden

8. Juni 2023, 21:45 bis 23:15 Uhr: Giant Rooks

Ruhr Games 2023: Das ist neu in diesem Jahr

Der Bunkervorplatz wird in diesem Jahr an allen vier Tagen neuer, zentraler Bestandteil des Festivalareals. Im Anschluss an die Eröffnungsshow wird die Bühne zum pulsierenden Center Court umgebaut. Vor dreiseitiger Tribüne und großen LED-Flächen finden dort neben den Urban Dance Battles unter anderem Contests und Finals im 3×3 Basketball und Judo sowie die Europameisterschaft im BMX Flatland statt.

Ebenfalls auf dem Bunkervorplatz entsteht der 40 mal 30 Meter große BMX-Park. Bei der erstmals im Rahmen der Ruhr Games ausgetragenen Disziplin werden internationale Top-Fahrer um Qualifikationspunkte für Olympia kämpfen und das Publikum mit spektakulären Sprüngen begeistern. Erneut in eine Multisport-Arena verwandelt wird die Kraftzentrale mit Wettkampfstätten für Boxen, Judo sowie die Deutsche Meisterschaft in Sportakrobatik und die Europameisterschaft im Bouldern.

In direkter Nachbarschaft wird die Gleisanlage für die Deutsche Meisterschaft im Beachvolleyball, den Deutschland Cup im Bogenschießen sowie für Stabhochsprung-Wettkämpfe überbaut.

Komplett neu entwickelt und kuratiert wurde die Digital Art Stage im Zentrum des Geländes als Bühne für die Neuen Künste Ruhr. Das Programm bietet an allen Festivaltagen eine Kombination von Videokunst und Virtual Reality auf einer 8 mal 8 Meter LED-Wand mit Live-Performances aus den Bereichen Tanz, Hip Hop und Akrobatik.

Zeitplan der Ruhr Games 2023: Was steht auf dem Programm?

Das Programm zu den Ruhr Games ist mal wieder so gewaltig, dass es an dieser Stelle kaum Sinn macht, alles aufzulisten. Deswegen haben wir uns hier einige Highlights herausgesucht. Das gesamte Programm der Ruhr Games könnt ihr auf ruhrgames.de/zeitplan studieren.

Ausgewählte Sport-Highlights bei den Ruhr Games 2023:

Bouldern: European Youth Championships

Landschaftspark, Kraftzentrale

9. Juni 2023, 19:30 bis 21 Uhr: Final Boulder U20

10. Juni 2023, 18:30 bis 20 Uhr: Final Boulder U18

11. Juni 2023, 16:30 bis 18:00 Uhr: Final Boulder U16

Tischtennis: Deutsche Mannschaftsmeisterschaften (DMM) Jugend 15

Walter-Schädlich-Halle

11. Juni 2023, 12 bis 16 Uhr: Endrunde – DMM Jugend 15

Basketball (3×3): Internationales Einladungsturnier U18, NRW 3×3 Tour, NRW 3×3 School

verschiedene Standorte

8. Juni 2023: 12 bis 19 Uhr: NRW 3×3 Tour

10. Juni 2023: 18:30 bis 20:30 Uhr: International – Finalspiele

Beachvolleyball: U20 Deutsche Meisterschaften

verschiedene Standorte

11. Juni 2023, 15 bis 16 Uhr: Finale weiblich

11. Juni 2023, 16 bis 17 Uhr: Finale männlich

BMX Flatland: 2023 UEC BMX Flatland European Championships

Landschaftspark, Bunkervorplatz / Center Court

9. Juni 2023, 13 bis 14 Uhr: Finale Damen

9. Juni 2023, 18 bis 19 Uhr: Finale Herren

Handball: Internationales Einladungsturnier U17 männlich

Dezentraler Standort, Sporthalle Krefelder Straße

9. Juni 2023, 17 bis 18:30 Uhr: Game 1: GER – FRA

10. Juni 2023, 16 bis 17:30 Uhr: Game 3: GER – POL

Speedklettern: European Youth Championships

Landschaftspark, Cowperplatz

10. Juni 2023, 12:30 bis 15 Uhr: EYC U16

10. Juni 2023, 15 bis 17:30 Uhr: EYC U20

11. Juni 2023, 13 bis 15:30 Uhr: EYC U18

BMX Park: International Championships

Landschaftspark, Bunkervorplatz / BMX Park

10. Juni 2023, 13 bis 15 Uhr: Qualifikation Damen

10. Juni 2023, 17:30 bis 19:30 Uhr: Qualifikation Herren

11. Juni 2023, 14:15 bis 15:30 Uhr: Finale Damen

11. Juni 2023, 16:30 bis 18 Uhr: Finale Herren

Ruhr Games 2023: Welche Sportarten werden gezeigt?

Die Auswahl an Sportarten bei den Ruhr Games ist extrem divers und vor allem: sehr ansehnlich. Bei spektakulären Trendsports wir BMX Flatland, BMX Park, Bouldern und Urban Dance kommt auch das Publikum ganz sicher auf seine Kosten.

Insgesamt treten 5.200 Nachwuchsathleten in 19 Sportarten an und versuchen in insgesamt 325 Wettkämpfen Gold, Silber oder Bronze zu holen. Alle Sportarten auf einen Blick:

3×3 Basketball

Basketball

Beachvolleyball

BMX Flatland

BMX Park

Bogenschießen

Boxen

Handball

Judo

Klettern Speed

Klettern Bouldern

Leichtathletik

Schwimmen

Stabhochsprung

Sportakrobatik

Tischtennis

Urban Dance

Volleyball

Wasserball

Ruhr Games 2023 im Live-Stream: Kann ich die Ruhr Games im Internet sehen?

Viele Veranstaltungen der Ruhr Games 2023 werden live auf ruhrgames.de/live übertragen, darunter Fußball, Bouldern und Tischtennis. Ihr müsst also nicht zwingend vor Ort sein, um den Athleten über die Schulter zu blicken.

Ruhr Games 2023 abseits des Sports: Partys, Konzerte, Workshops und mehr

Die Ruhr Games bieten nicht nur jede Menge Sport, auch abseits davon wird einiges aufgetischt: An der fünf Stockwerke hohen Speed-Kletterwand, die am Samstag und Sonntag Schauplatz der Europameisterschaften ist, wird am Donnerstag der Graffiti-Artist Steffen Mumm, auch bekannt als Hoker One, ein überdimensionales Kunstwerk seiner ikonischen HEADS live vor Publikum erschaffen.

Das Urban-Culture-Programm der Ruhr Games steht ganz im Zeichen neuer Kunstformen: Street Art, Digitale Künste, Tape Art, Art Battle, Free Flows und Workshops bieten eine vielfältige Plattform zum kulturellen Austausch.

Diese Termine solltet ihr euch merken:

8. Juni 2023, 13 bis 19 Uhr: Live-Graffiti by Hoker One am Landschaftspark, Cowperplatz

8. Juni 2023, 13 bis 19 Uhr: Sneaker Customizing by Hypeartelier am Landschaftspark, Cowperplatz

9. Juni 2023, 20 bis 23:59 Uhr: Internationale Sportparty in der Gebläsehalle (Landschaftspark)

10. Juni 2023, 11 bis 19 Uhr: Sneaker Customizing by Hypeartelier am Landschaftspark, Cowperplatz

10. Juni 2023, 12 bis 12:30 Uhr: Urban Dance Workshop bis 9 Jahre (Landschaftspark, Hochofenstraße)

10. Juni 2023, 15 bis 15:30 Uhr: Urban Dance Workshop ab 10 Jahre (Landschaftspark, Hochofenstraße)

10. Juni 2023, 19:30 bis 21:30 Uhr: Rap Battle (Landschaftspark, Hochofenstraße)

10. Juni 2023, 21.30 bis 1 Uhr: Block Party mit Cashmiri (Landschaftspark, Hochofenstraße)

11. Juni 2023, 11 bis 19 Uhr: Tape Art Workshop by Tape That am Landschaftspark, Cowperplatz

Besucherzahlen der Ruhr Games: Wie viele Menschen sind dabei?

Bereits die erste Ausgabe der Ruhr Games konnte im Jahr 2015 stolze 125.000 Menschen anlocken, die vorerst letzte Ausgabe im Landschaftspark Duisburg-Nord kam ebenfalls auf über 100.000 Besucher – sicher auch aufgrund zugkräftiger Konzerte, wie denen von Cro und Bosse.