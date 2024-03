Nach Nazi-Vorwürfen: Pottsalat spendet an "Correctiv"-Redaktion

Der Lieferdienst Pottsalat aus Essen hat sich im Januar mit massiven Anfeindungen im Netz auseinandersetzen müssen. Grund dafür ist, dass einer der Investoren des Lieferdienstes, Hans-Christian Limmer, einer der Organisatoren des Geheimtreffens in Potsdam war, bei dem unter anderem auch die AfD saß und Pläne zur Remigration im großen Stil besprochen wurden.

Die Reaktion: Pottsalat hat sich vom Investor getrennt und öffentlich deutlich gegen Rechtsextremismus positioniert, eine Demokratieklausel in die GmbH-Satzung aufgenommen und mit einer neuen Special-Bowl ein Signal für Vielfalt und gegen Rechtsextremismus gesetzt.

Im Newsletter hieß es: „Alle Gewinne aus der Bowl werden wir an eine passende Organisation spenden, die sich aktiv für die Demokratie, Menschenrechte und gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einsetzt.“ Gesagt, getan.

Special-Bowl generiert Spenden

So ging der Gewinn der neuen „Bunter-ist-besser-Bowl“ zu 100 Prozent an das Recherchenetzwerk „Correctiv“. Das habe die Pottsalat-Community in einer zweiwöchigen Umfragephase entschieden. Insgesamt kam dabei eine Summe von gut 5.000 Euro zusammen.

Das Unternehmen schreibt: „Pottsalat-Kundinnen und -Kunden möchten unabhängigen Journalismus als vierte Gewalt und lebenswichtige Säule der Demokratie fördern. Deswegen haben sie ‚Correcitv‘ zum Spendenempfänger gewählt!“

Die Bowl, gefüllt mit Jasminreis, Blattspinat, Zucchini-Spirelli, Avocado, Möhren, Eiern, körnigem Frischkäse, Hähnchen und Leinsamen, kostete Kunden 12,90 Euro.

