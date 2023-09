Mietpreise in NRW: In dieser Stadt ist Wohnen am teuersten

Dass der Wohnraum immer teurer wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Neben Gas- und Strompreisen schnellen auch die Kosten für Mieten in die Höhe. Aber: Wie die Mietpreis-Datenbank „miet-check.de“ nun aufgezeigt hat, sind die Mieten in den vergangenen zwei Jahren (2021 und 2022) sogar schon wieder gesunken, auch wenn man davon nur wenig merkt.

Dennoch bleibt das Wohnen zur Miete teuer in NRW. Wo ihr am meisten für euren Wohnraum zahlt, verraten wir euch hier.

Miete in NRW: Das sind die teuersten Städte im Bundesland

Köln führt die Liste der teuersten NRW-Städte deutlich an. Im Durchschnitt kostet die Miete in der Domstadt 13,30 Pro Quadratmeter. Der Mietspiegel liegt mit 62,50 Prozent sogar deutlich über dem bundesweiten Mietspiegel. Schockierend: Der Preis sei laut der Online-Datenbank sogar schon wieder gesunken. So zahlten Mieter 2021 noch 14,58 Euro pro Quadratmeter. Die Mietpreise variieren aber natürlich in der Domstadt am Rhein. Bürger müssen zwischen 9,44 und 17,16 Euro berappen. Die Preise richten sich je nach Wohnlage.

Auf Platz zwei der teuersten NRW-Städte ist die Landeshauptstadt Düsseldorf. Auch hier sei der Mietpreis allerdings schon gesunken. In Düsseldorf liegt der durchschnittliche Mietpreis pro Quadratmeter derzeit bei 12,95 Euro. Bonner zahlen im Schnitt 12,55 Euro pro Quadratmeter an Miete.

Mietpreise in NRW: Hier wohnt ihr am günstigsten

Die niedrigsten Mieten in NRW zahlt ihr in den wohl unbekanntesten Städtchen des westlichen Bundeslandes. So kostet der Quadratmeter Wohnraum in Altena im Märkischen Kreis nur 5,70 Euro. Am zweitgünstigsten ist die Kleinstadt Werdohl. Hier müssen Anwohner im Durchschnitt 5,97 Euro pro Quadratmeter für die Miete berappen. Beide Städte liegen im Märkischen Kreis in Westfalen. Am drittgünstigsten sind die Mieten in Höxter – einer Kleinstadt an der Grenze zu Niedersachsen. Hier zahlt ihr 6,22 Euro pro Quadratmeter.