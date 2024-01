Massiver Anstieg: Immer mehr Gewalttaten an Schulen in NRW

Die Zahl der Gewalttaten an den Schulen in Nordrhein-Westfalen ist stark angestiegen. Wie aus einem Bericht des NRW-Innenministeriums an den Innenausschuss des Landtages hervorgeht, gab es 2022 mehr als 5400 Fälle von Gewalt an Schulen. Das waren 55 Prozent mehr als noch 2019. Für das Jahr 2023 liegen nach Angaben des Ministeriums bislang noch keine Zahlen vor, das Ministerium geht jedoch von einer Steigerung um weitere zehn Prozent aus.

In der Debatte kündigte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) an, die Ursachen dafür genauer untersuchen zu wollen, da diese bislang unklar seien. Ein Nachholeffekt nach der Corona-Pandemie sei eine mögliche Ursache.

Die Opposition sprach von erschreckenden Zahlen. Der SPD-Abgeordnete Andreas Bialas warf Reul vor, nicht zu handeln. Angesichts der hohen Zahlen hätten Untersuchungen viel früher in Auftrag gegeben werden müssen, sagte Bialas.

dpa