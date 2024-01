Schüsse bei Verkehrskontrolle in Emmerich – Großeinsatz der Polizei, Schule abgesperrt

Bei einer Verkehrskontrolle in Emmerich am Niederrhein sind am Donnerstag Schüsse gefallen. Nach Angaben der Polizei in Kleve war Beamten ein Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen aufgefallen. Das verdächtige Auto wurde gestoppt. Drei Männer flohen daraufhin.

Einer der Flüchtenden konnte schnell vorläufig festgenommen werden. Nach den beiden anderen Männern lief am Mittag die Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde.

Niederländische Polizisten gaben Schüsse ab

Die Schüsse seien von niederländischen Beamten abgegeben worden, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Rheinischen Post fand der Vorfall gegen 9 Uhr morgens in der Nähe der Leegmeergundschule und eines Kindergartens statt. Aus Sicherheitsgründen wurde die Schule abgeschlossen, die Kinder mussten im Gebäude bleiben. Besorgte Eltern kamen vorbei, den Kindern ginge es laut Polizei aber allen gut. Auch in der Liebfrauenschule im näheren Umkreis mussten die Kinder aus Sicherheitsgründen im Gebäude bleiben.

Zu den genauen Hintergründen des Vorfalls im Grenzgebiet zu den Niederlanden wollten sich die Ermittler zu einem späten Zeitpunkt äußern.

mit Material der dpa