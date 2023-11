Kaum zu glauben: Diese Lieferando-Gerichte bestellt NRW 2023 am liebsten

Der Lieferando-Report 2023 hat bundesweit Daten von 15 Millionen Kunden und 35.000 teilnehmenden Restaurants analysiert. Demnach bestellen die Menschen in NRW am liebsten Pizza, Burger und Döner – und sind somit offenbar Fans von echten Klassikern. Was lässt sich der Kunde seine Bestellung durchschnittlich kosten? Wie hoch war die teuerste Rechnung, die Lieferando in NRW 2023 ausgestellt hat? Antworten auf diese Fragen und mehr bekommt ihr hier.

Lieferando-Report 2023: Pizza landet in NRW auf Platz 1

Pizza ist laut dem Report nach wie vor das beliebteste Gericht in NRW. Die beliebteste Pizzasorte in NRW ist die Margherita, dicht gefolgt von Pizzabrötchen und gefüllten Pizzabrötchen.

Im Durchschnitt kostet eine Pizza in NRW auf Lieferando 8,10 Euro, bundesweit der niedrigste Schnitt.

Lieferando-Report 2023: Burger landet in NRW auf Platz 2

Bevor man sich zwischen den tausenden Restaurants noch hungriger sucht, als man eh schon ist, bestellen sich die Menschen in NRW am zweitliebsten den klassischen Burger. Die beliebtesten Burgersorten in NRW sind der Cheeseburger, der Chickenburger und der Hamburger.

Ein durchschnittlicher Burger, der durch Lieferando ausgeliefert wird, kostet in NRW 7,08 Euro.

Lieferando-Report 2023: Der bestellte Döner landet in NRW auf Platz 3

Der Döner ist ein fester Bestandteil der deutschen Ess-Kultur und auch in NRW besonders beliebt. Das belegt auch der Lieferando-Report 2023, der die gefüllte Kebabtasche als drittplatzierten der beliebtesten Gerichte NRWs krönt. Die beliebteste Variante ist der Döner-Teller, auf dem zweiten Platz folgt der Döner, gefolgt von der Döner-Box.

NRW ist deutschlandweit „Frühstücksmuffel“ Nummer eins

Neben Pizza, Burger und Döner sind aber auch andere Küchenrichtungen auf dem Vormarsch: In NRW sind Bestellungen der polnischen, portugiesischen und mexikanischen Küche am rasantesten gestiegen.

Auch interessant: NRW ist im Bundesvergleich der Frühstücksmuffel Nummer eins. Weniger als 1 Prozent aller Bestellungen fiel in die Kategorie „Frühstück“.

Im Durchschnitt lassen sich die hungrigen Menschen in NRW ihre Bestellung übrigens 25,06 Euro kosten.

Düsseldorfer Lieferant erhält den Award für das beste vegetarische Essen

Für Vegetarier und Veganer geht das Essen bestellen laut Lieferando in Düsseldorf am allerbesten: Der „Award für das beste vegetarische Essen“ geht an das Restaurant Make. Das Restaurant ist bekannt für seine Bowls, Salate und Suppen.

In NRW ging die teuerste Lieferando-Bestellung 2023 ein

Manchmal kann der Hunger auch etwas ausarten: In der NRW-Stadt Münster wurde in diesem Jahr die teuerste Lieferando-Rechnung überhaupt ausgestellt: Schlappe 2987 Euro ließ sich ein Kunde seine Bestellung beim Burger-Restaurant Food Brother kosten.

Der gesamte Report liegt hier zum Abruf bereit.

