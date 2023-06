Gurken, Champagner und Kondome: Online-Supermarkt enthüllt Düsseldorfs Bestell-Lieblinge

Noch rasch den Wocheneinkauf erledigen, das ist heutzutage per App schnell getan. Immer mehr Online-Supermärkte, die direkt nach Hause liefern und so einen Rundgang durch den Supermarkt ersparen, etablieren sich auch in Düsseldorf. Dabei kommt besonders eins gerne in den digitalen Einkaufswagen: die Tomate. Welche zehn Lebensmittel vom Durchschnitts-Düsseldorfer am meisten nach Hause geliefert werden, in welchen Stadtteilen das Kölsch online geshoppt wird und welche Kundin den bisherigen Bestell-Rekord hält, erfahrt ihr hier.

Online-Supermarkt: Was bestellen sich Düsseldorfer am häufigsten nach Hause?

Picnic, Gorillas Rewe und Flink gehören zu den wohl bekanntesten Online-Supermärkten Düsseldorfs. Auf Tonight-News-Anfrage hat sich das Unternehmen Picnic zur aktuellen Datenlage geäußert und eine Studie basierend auf den Warenkörben aller Kunden innerhalb der NRW-Landeshauptstadt preisgegeben.

Das Unternehmen beliefert rund 43.000 Haushalte in Düsseldorf mit frischen Lebensmitteln – täglich sind 184 sogenannte Runner in Kleinlieferwagen unterwegs, um die Bestellungen bis vor die Haustüre auszuliefern. Das Konzept kommt an: „Der Umsatz von Picnic in Düsseldorf ist vergleichbar mit acht Supermarkt-Filialen“, erklärt Richard Streck, Pressesprecher bei Picnic. Tendenz steigend.

Die interessantesten Ergebnisse der Düsseldorfer Studie findet ihr im Folgenden.

Düsseldorf: Diese zehn Lebensmittel werden am häufigsten nach Hause bestellt

Unter anderem enthüllt die Auswertung eine Listung der Lebensmittel, die sich Düsseldorfer im Zeitraum 2023 am häufigsten nach Hause bestellt haben. Dabei scheinen frische und vegetarische Produkte besonders hoch im Kurs zu sein.

Tomaten Milch Gurken Bananen Schnittkäse Butter Milchersatz Paprika Naturjoghurt Mozzarella

Online-Supermarkt: Düsseldorfer bestellen immer mehr Veggie und weniger Fleisch nach Hause

Außerdem sticht der Düsseldorfer besonders in einem Merkmal heraus: Im Vergleich zu anderen Städten in NRW werden hier besonders häufig vegane Fleischalternativen gekauft. Die Produkte haben nach Picnic-Angaben 2022 ein Plus von 17 Prozent erzielt.

„Die Düsseldorfer verändern ihre Einkaufsgewohnheiten“, schließt Picnic-Pressesprecher Streck aus den Zahlen. Besonders Produktkategorien wie Alkohol (-2,6 Prozent), Fleisch (-3,9 Prozent) und Süßigkeiten (-3,5 Prozent) hätten 2022 einen Rückgang verzeichnet.

Düsseldorf: Online-Supermarkt Picnic offenbart Bestell-Lieblinge aller Stadtteile

Schaut man sich die Verteilungen der beliebtesten Lebensmittel aller 43 Düsseldorfer Stadtteile an, fällt auf, dass sich die Bestellgewohnheiten je nach Viertel sichtlich unterscheiden.

Bestell-Lieblinge in Düsseldorf: Aufbackbrötchen auf Platz 1 in Reisholz

Aufbackbrötchen am Morgen werden besonders gerne in Reisholz aufgetischt, Brot, Haferflocken, Bananen und Frischmilch hingegen in Wittlaer. Das fertige Müsli wird am liebsten in Hamm angemischt. Schinkenwurst darf in Lohausen auf keinen Fall auf dem Brot fehlen, der Schnittkäse nicht in Angermund.

Kaffee – das beliebteste Getränk der Deutschen – wird am häufigsten in Reisholz, Rath und Gerresheim nach Hause bestellt, in Hubbelrath am liebsten mit einem Schuss pflanzlicher Milchalternative.

Bestell-Lieblinge in Düsseldorf: Golzheim bestellt am häufigsten vegetarische und vegane Produkte

Die schnelle Küche liebt besonders Kaiserswerth, dann hier werden am häufigsten Gemüsepfannen aus der Tiefkühlung, Nudeln und Eintöpfe aufgetischt. Eine längere Mittagspause scheinen sich die Stadtteile Hubbelrath und Pempelfort zu genehmigen, denn hier werden die meisten Kilos an Kartoffeln verkauft. In Reisholz darf wohl zur Hauptmahlzeit des Tages eine Portion Geflügel nicht fehlen, zubereitetes Rind hingegen nicht in Hamm.

Vegetarisch und vegan geht es vor allem in den drei Stadtteilen Golzheim, Angermund und Ludenberg zu. Darauf folgen die innerstädtischen Bereiche Friedrichstadt, Bilk und Flingern-Nord. Bio lieben es übrigens besonders Grafenberg, Nieder- und Oberkassel.

Bestell-Lieblinge in Düsseldorf: Äpfel auf Platz 1 in Hamm

Bei vielen darf ein Nachmittagssnack nicht fehlen: Brownies werden insbesondere in Flehe verkauft, gesündere Snackvarianten wie Äpfel vor allem in Hamm, Niederkassel und Grafenberg. Den Proteinpudding für Sportbewusste lieben Hubbelrath, Stadtmitte und Mörsenbroich. Der klassische Müsliriegel findet seine Fans in Lierenfeld, Derendorf und Lichtenbroich. Kuchenbäcker finden sich scheinbar in Wittlaer, Ludenberg und Hellerhof, denn hier ist der Absatz von Backzutaten und Zubehör am höchsten.

Bestell-Lieblinge in Düsseldorf: Pizza auf Platz 1 in Stockum und Stadtmitte

Wie wärs, zum Abend eine Pizza? Dazu sagen vor allem Stockum und Stadtmitte nicht nein – den Teig selbst belegt sich Wittlaer lieber selbst. Burger werden von Angermund und Flehe geliebt. Oberkassel scheint Lust auf beides zu verspüren, denn der Pizza Burger findet hier den größten Absatz. Auf Steak und BBQ möchte Hamm nicht verzichten, Flehe genügt sich mit Tiefkühl-Pommes.

Bestell-Lieblinge in Düsseldorf: Kaiserswerth ist Snack-Stadtmeister

Die Produktkategorie „Snacks“ findet in Kaiserswerth den größten Absatzmarkt. Der Stadtteil mag es dabei wohl besonders gerne süß und salzig, denn hier werden nicht nur am häufigsten Schokolade, sondern auch Kartoffelchips verkauft. Eis im Becher wird von Angermund geliebt, Gemüsechips von Hamm.

Bestell-Lieblinge in Düsseldorf: Kölsch auf Platz 1 in Reisholz

Ein passendes Getränk zum Snack darf für viele nicht fehlen: In Volmerswerth wird das kühle Pils genossen, ein Weißwein vor allem in Unterbach und Rotwein in Hellerhof. Das Radler zählt seine treuesten Kunden in Wittlaer, Volmerswerth und Stockum. Und ja, auch Kölsch wird in Düsseldorf getrunken: Am liebsten in Reisholz, Heerdt und Angermund. Der Champagner findet seine größten Absatz in Benrath und – schon fast voraussehbar – in Oberkassel und Golzheim. Gleichzeitig bestellt der Stadtteil Oberkassel am häufigsten alkoholfreie Getränke, gefolgt von Pempelfort und Niederkassel.

Bestell-Lieblinge in Düsseldorf: Kondome auf Platz 1 in Hamm

In einem Online-Supermarkt gibt es natürlich nicht nur Lebensmittel, sondern auch Artikel des täglichen Gebrauchs. So verkauft sich beispielsweise Spülmittel am häufigsten in Wittlaer und Flingern-Süd, der WC-Reiniger in Hamm und Oberkassel. In puncto Müllsäcke macht niemand etwas dem Stadtteil Wittlaer vor: hier werden die meisten Säcke verkauft.

Der Übergang zur nächsten Produktkategorie scheint schwierig, doch auch das Liebesleben kommt in Düsseldorf nicht zu kurz. In Hamm, Flingern-Süd, Lierenfeld, Golzheim und Oberbilk werden die meisten Kondome verkauft. Die meisten Schwangerschaftstests hingegen in Volmerswerth, Mörsenbroich, Pempelfort, Flingern-Süd und Stadtmitte.

Übrigens: Das Toilettenpapier verzeichnet den höchsten Absatz in Hamm, Oberkassel und Lörick.

Düsseldorf: Dieser Durchschnittskunde bestellt Lebensmittel online

„Weiterhin liegen die Familien als größte Kundengruppe vorne, gefolgt von Paaren und Singles“, weiß Picnic-Sprecher Streck. Im Durchschnitt folgt 43 Mal im Jahr der Wocheneinkauf bei Picnic. Dabei lieben Düsseldorfer besonders die Eigenmarken, denn diese finden sich zu 98 Prozent in allen Warenkörbe wieder. Am beliebtesten ist der Online-Supermarkt im Stadtteil Eller. Streck: „Die Kundin mit den meisten Bestellungen kommt aus Lörick: insgesamt 125 im vergangenen Jahr.“