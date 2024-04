Die Lebensmittel in den Supermärkten werden immer teurer. An einen günstigen Wocheneinkauf, wie noch vor ein paar Jahren, ist heute wohl kaum mehr zu denken. Oder doch? Wir stellen euch den Lebensmittelhändler und Sonderpostenmarkt Kaas vor, bei dem man auch für kleines Geld frische Lebensmittel erhaschen kann.

Die Geschichte des Handelshauses Kaas: Seit 125 Jahren im Geschäft

Die Firma Kaas ist ein seit sechs Generationen inhabergeführtes Handelsunternehmen und wurde um 1900 durch Heinrich Kaas gegründet. In der zweiten Generation wurde der Grundstein für die heutige Ausrichtung gelegt, denn sie gehörten zu den ersten Importeuren von Gouda aus Holland. Zu dieser Zeit wurde vornehmlich Käse, Gemüse, Butter und Milch verkauft. Mit der Zeit folgte der Bau eines Büros, Lagers und Kühl- und Tiefkühlhauses, es ging immer weiter bergauf. Doch mit dem Ende der „Tante Emma“-Ära musste eine Umstrukturierung her. Man stieg auf die Versorgung von Großküchen, Krankenhäusern und Altenheimen um.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

Ein neuer Geschäftszweig tat sich zur Jahrtausendwende auf, als die Industrie Partner zur Vermarktung von Überproduktionen suchte. Der Kaas Frischedienst, den man so bis heute kennt, war geboren. Heute bewegen 180 Mitarbeiter, unter Leitung von Frederik und Florian Kaas, Molkereiprodukte, Fleischerzeugnisse, Konserven und Tiefkühlkost durch ganz Europa und versorgen zudem 16 eigene Sonderpostenmärkte in der näheren Umgebung. Dabei sind die Produkte spürbar günstiger, als in Supermärkten und Discountern. Aber wie geht das?

Darum ist der Frischedienst so viel günstiger, als anderswo

Durch den Einkauf in großen Mengen und den Direktverkauf an den Endkunden kann Kaas Frischmarkt seinen Kunden unschlagbare Preise anbieten. Die Produkte stammen aus Überproduktionen der herstellenden Industrie von bekannten Supermarktketten oder erreichen in Kürze ihr Mindesthaltbarkeitsdatum. Dadurch werden sie in den jeweiligen Lagerverkäufen zu einem deutlich günstigeren Preis angeboten.

Insgesamt hat Kaas 16 Sonderpostenfilialen in der Umgebung, beispielsweise in Düsseldorf auf der Tußmannstraße, in Mönchengladbach oder in Kaarst. Aber Achtung: Wer den Lagerverkauf besuchen möchte, sollte sich warm anziehen. Um die Kühlkette einzuhalten, ist der gesamte Markt auf niedrige Temperaturen heruntergekühlt.

Beispieleinkauf: Das spart man in dem Billig-Markt wirklich

Der Vergleich zu den Preisen in herkömmlichen Supermärkten (hier: Rewe) zeigt: tatsächlich spart man im Kaas-Markt ausnahmslos bei jedem Produkt.

Exquisa, Zero Quark-Joghurt: 80 Cent (Supermarkt: 1,99 Euro)

Gustibus, feines Tomatenfruchtfleisch: 0,80 Euro (Supermarkt: 2,29 Euro)

Herta Finesse, Hähnchenbrust: 99 Cent (Supermarkt: 2,49 Euro)

Champignon, Französischer Weichkäse (125 g): 99 Cent (Supermarkt: 2,29 Euro)

Virturis, Full Meal Trink: 99 Cent (Supermarkt: 2,22 Euro)

Almette Kräuter, 7% Fett: 99 Cent (Supermarkt: 1,99 Euro)

Geramont, Weichkäse italienisch S: 1,40 Euro (Supermarkt: 3,29 Euro)

Geramont, Mini (150 g): 1,40 Euro (Supermarkt: 3,29 Euro)

The Vegetarian Butcher: 1,50 Euro (Supermarkt: 3,29 Euro)

Magnum-Double-Chocolate (325 ml): 1,50 Euro (Supermarkt: 4,29 Euro)

Geflügelbratwurst: 2,99 Euro pro Kilo (Supermarkt: 2,74 Euro)

Gustavo Gusto, Steinofenpizza: 3,29 Euro (Supermarkt: 4,69 Euro)

Den Kaas Frischedienst findet ihr in Pempelfort, auf der Tußmannstraße 76 in 40477 Düsseldorf. Der Markt hat Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 und Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.