Klaas Heufer-Umlauf versucht sich im Comedy: Zuschauer seiner Show „Late Night Berlin“, die immer montags auf ProSieben läuft, wurden dazu aufgerufen, Themen aus dem eigenen Leben zu schicken. Diese wollte der 40-Jährige dann in einem Stand-Up-Auftritt auf der Bühne zum Besten geben. Diesem Aufruf ist auch die 37-jährige Hannah aus Kleve gefolgt.

Neue Wetterstation in Kleve wird zum Spott bei „Late Night Berlin“

„Das Klever Rathaus hat eine neue eigene Wetterstation! Es sind viele neue Dinge, Germany, Land of Ideas. Es passiert was!“, kündigt er die bahnbrechende Neuigkeit von Hannah an. „Jetzt brauchen die in Kleve eigentlich nur noch Internetempfang und dann können die jederzeit gucken, wie das Wetter ist“, spottet Heufer-Umlauf und spielt damit wohl auf die vielerorts stockende Digitalisierung im öffentlichen Dienst an.

Ideengeberin Hannah hat auch den Instagram-Post der Stadt Kleve zugesandt, die die nigelnagelneue Wetterstation auf dem Dach des Rathauses zeigt:

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden Instagram-Beiträge immer entsperren

„Sieht ein bisschen so aus, als wenn Manni Ludolf Wall-E gesehen hat und gesagt hat ‚das kann ich nachbauen!'“, scherzt der gebürtige Oldenburger. „Wenn die technische Entwicklung im Rathaus Kleve so weitergeht, dann können wir wahrscheinlich schon zur nächsten WM Public Viewing über den neuen Overhead-Projektor anbieten.“

>> Nach Pärchenstreit in Kleve: Automatischer Handy-Notruf führt versehentlich zu Feuerwehr-Einsatz <<

Heufer-Umlaufs Comedian-Künste sorgen für Diskussionen

Im Studio der Show „Late Night Berlin“ hagelt es für die Aktion Gelächter und Applaus, auf Social Media allerdings auch Kritik. Unter dem Youtube-Video, veröffentlicht von der Show selbst, reihen sich Kommentare, die das Comedy-Talent von Klaas Heufer-Umlauf hinterfragen. „Joa… puh, war auch schonmal lustiger“, schreibt eine Nutzerin. „Es gibt ja nicht täglich eine Sendung, aber warum ist die Joke-Qualität dann schlechter als damals bei Harald Schmidt oder TV Total?“, gibt eine weitere Nutzerin Kund.

„Gar nicht mal so gut…“, heißt es in einem anderen Kommentar – und: „Stand-Up ist eins der Dinge, die Klaas nicht so gut kann, auch nach der ganzen Zeit nicht. Das liegt ihm einfach nicht, ähnlich wie singen“, urteilt jemand Weiteres.

Auch andere Städte und Themen fielen von Heufer-Umlauf zum Opfer: In Dithmarschen in Schleswig-Holstein wurde eine neue Kneipothek eröffnet, im bayerischen Schwabhausen wurden 168 Wischmopps gestohlen.

>> So reagiert das Netz auf Campinos Gast-Professur an der Düsseldorfer Uni <<