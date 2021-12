Joko und Klaas gegen ProSieben: Alle 15 Minuten Sendezeiten im Überblick

Dass Joko und Klaas nicht nur spaßig sein können, haben sie in der Vergangenheit durch ihre 15 Minuten Sendezeiten oftmals bewiesen. Immer, wenn sie in ihrer Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“ gewinnen, dürfen sie eigene Inhalte in der ProSieben-Prime-Time platzieren, auf die der Sender nach eigenen Aussagen keinen Einfluss hat. So unterhalten die beiden Entertainer ihre Zuschauer mal mit skurrilen Aktionen, zeigen jedoch auch Missstände in Politik und Gesellschaft auf.

Wir haben alle 15 Minuten Sendezeiten von Joko und Klaas für euch im Überblick!

Joko und Klaas: „Wir müssen über Corona reden“

„Egal, wie wir es gedreht oder gewendet haben: Wir hätten es als grob fahrlässig empfunden, die Zeit, die wir hier zur Verfügung haben, diesem Thema nicht zu schenken“, leitete Joko die 15 Minuten ein – ehe auf dem berühmten Stuhl die 23-jährige Luisa Platz nahm und über ihre heftige Corona-Infektion im Jahr 2020 berichtete. Anschließend bekam Daniel Zickler, Oberarzt auf der Intensivstation der Berliner Charité, Redezeit und zeichnete ein katastrophales Bild von seiner Arbeit. Es folgte der mit Abstand prominenteste Gast: der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz. Sein Appell: „Jeder kann und sollte sich impfen lassen. […] Helft uns allen, vermeidbares Leid zu verhindern. Schützt Leben!“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Joko & Klaas (@jokoundklaas)

Joko und Klaas: 15 Minuten aus den Bäuchen der beiden Entertainer

Über ein halbes Jahr warteten Fans auf eine neue „15 Minuten“-Ausgabe von Joko und Klaas. Am 24. November 2021 wae es dann endlich wieder soweit. Dieses Mal verfolgten die beiden Entertainer Tabu-Thema: Die Magen-/Darm-Vorsorge.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Joko & Klaas (@jokoundklaas)

Schon am Nachmittag kündigte Klaas in einer Videobotschaft an: „Was sie heute sehen werden in den 15 Minuten live auf ProSieben, haben sie so noch niemals im Fernsehen gesehen. Vermutlich aus gutem Grund“. Für ihr Vorhaben schluckten sie Mini-Kameras und sendeten 15 Minuten lang Aufnahmen aus ihren Bäuchen. Danach schluckten sie diverse Objekte wie einen Würfel, Kügelchen und Lego-Teile, die nur wenig später auf den Kameraaufnahmen zu sehen waren. So skurril die Aktion auch scheinen mag – sie verfolgte dennoch die klare Message: „Geht zur Vorsorge!“

Joko und Klaas: Ein Denkmal für Klaas

Dass Joko und Klaas eben nicht immer ernste Themen behandeln können, sondern im Kern immer noch die Spaßvögel sind, für die sie viele Zuschauer lieben, zeigten die 15 Minuten Sendezeit vom 21. April 2021.

In der Prime-Time-Sendung enthüllte Joko Winterscheidt per Live-Übertragung eine überlebensgroßen Statue nach Klaas Abbild vor dem Berliner Hauptbahnhof. Das Denkmal wurde während einer feierlichen Zeremonie mit rotem Teppich und von einer Kapelle begleitet eingeweiht. Die Ulknudel Klaas Heufer-Umlauf protestierte gegen die Aktion. „Das ist das Dümmste, was du je gemacht hast“, warf er seinem Kollegen und Freund Joko vor.

View this post on Instagram A post shared by Nicole Gedan (@nicolegedan)

Doch auch wenn die Statue Klaas sichtlich unangenehm ist, dürfte sie sie zunächst einmal vor dem Hauptbahnhof stehen bleiben, denn auch die Deutsche Bahn hat ihr Einverständnis gegeben. Die Bronze-Figur mit dem Loch in Herzhöhe und dem Flaschenöffner in Hüfthöhe ist bereits zur Pilgerstätte für zahlreiche Fans geworden.

Joko und Klaas: Pflege ist #nichtselbstverständlich

Am 31. März 2021 ereignete sich eine Sensation in der Geschichte der 15-Minute-Sendezeiten von Joko und Klaas. Das Entertainer-Duo machte mit schockierenden Bildern und Interviews auf den Notstand in der Pflege aufmerksam und bekam von ProSieben dafür sogar Sendezeit oben drauf! In dem Bericht kamen Pflegekräfte aus ganz Deutschland zu Wort und konnten ihren Alltag dokumentieren.

In dieser Episode forderten Pflegerinnen und Pfleger, wie die in der Doku gezeigte Krankenschwester Franziska Böhler, bessere Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung und Anerkennung von der Politik. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Kollegen 23 Tage am Stück durcharbeiten, berichtete der Pfleger Ralf Berning. Auch 200 bis 300 Überstunden wären kein Einzelfall. Höchste Zeit also, dass die Krisensituation, in der sich die Pflege nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie befindet, mehr Aufmerksamkeit erhält. Dem stimmte auch die Twitter-Community zu.

Ich bin seit 31 Jahren Kinderkrankenschwester. Und ja, der Job ist ein Fluch und ein Segen gleichzeitig. Danke für den Beitrag. 🙏#JKLive#Nichtselbstverständlich — Susanne_Kiel😷 (@KielSusanne) March 31, 2021

Joko und Klaas: Schein vs. RTL – Schweinchen Paul auf kultureller Mission

Das war ein echter Kampf um die beste Einschaltquote! Am 23. September 2020 ging es weniger um gesellschaftlich relevante Themen. Vielmehr knöpften sich Joko und Klaas den Sender RTL vor. Sie wollten die Einschaltquote des RTL-Format „Das Sommerhaus der Stars“ mit einem Gast der Extra-Klasse schlagen, nämlich Schweinchen Paul.

View this post on Instagram A post shared by Schweinchen Paul (@schweinchen.paul)

Das Moderatoren-Duo wollte in ihrer Prime-Time-Sendezeit etwas schaffen, was RTL nicht gelänge: Kunst und Kultur zu vermitteln. Und wie ginge das besser als mit einem süßen Tierchen? Gesagt, getan. So wurde das Schwein Paul 15 Minuten lang dabei gefilmt, wie es durch die Ausstellungen der Galerie König lief. Joko und Klaas amüsierte sich damals darüber, dass es dem niedlichen Tier mit dem Ringelschwanz gelungen sei, eine bessere Sendung zu machen als RTL. Und auch die Netz-Community war begeistert von der Live-Show.

View this post on Instagram A post shared by Joko & Klaas (@jokoundklaas)

Joko und Klaas: A short story of Moria

Die Live-Sendezeit am 15. September 2020 zeigte in eindrucksvollen Bildern die prekären Zustände im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Die Mini-Doku „A short story of Moria“ klärte nicht nur über die verheerenden Verhältnisse, in denen tausende von Kindern und Erwachsene leben müssen. Sie berichtete auch über den Umgang des griechischen Militärs mit den im Camp Moria lebenden Menschen.

>> Die berührende Geschichte von Flüchtling Milad aus dem Camp Moria <<

Der Bericht erzählt unter anderem die Geschichte des jungen Afghanen Milad Ebrahimi, der im Video-Call über das Schicksal berichtet, das viele Geflüchtete in Moria mit ihm teilen.

Joko und Klaas: „Wer glaubt denn sowas? – Die Corona-Call-In-Show“

Nachdem Joko und Klaas in ihrer Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“ ihren Haussender erneut bezwingen konnten, nutzten sie die 15-minütige Sendezeit in der Prime-Time am 27. Mai 2020 für eine Live-Quizshow, die sie den populärsten Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie widmeten.

Die beiden Entertainer nahmen dabei bekannte Verschwörungstheoretiker wie Attila Hildmann oder Ken Jebsen in einer Show, die an Formate aus den 90-er Jahren erinnerte, auf die Schippe. Dabei stellten sie den Zuschauern Fragen zu den beliebtesten Verschwörungsmythen, die sie live im TV beantworten konnten, um Geld zu gewinnen.

Auch in diesem Format gelang es Joko und Klaas, durch Überspitzung und Spaß eine breite Masse auf das Thema aufmerksam zu machen und aufzuklären.

Joko und Klaas: Männerwelten

Diese Aktion von Joko und Klaas vom 12. Mai 2020 ging auf Social Media viral: In den 15 Minuten Sendezeit führte Sophie Passmann durch eine fiktive Ausstellung, die über Sexismus und sexualisierte Gewalt gegen Frauen aufklären sollte. An der Seite der Autorin waren damals Promis wie Palina Rojinski, Stefanie Giesinger oder Jeannine Michaelsen zu sehen. So wurde einem Millionenpublikum ein Einblick in die Direktnachrichten der Promis gewährt, die nicht selten aus Dickpics und Hassnachrichten bestehen.

>> Männerwelten: Alles zur Sexismus-Kritik von Joko und Klaas <<

Die Sendung zeigte die Realität vieler Frauen schonungslos auf und bekam dafür im Internet eine Menge Zuspruch. Hier geht’s zum YouTube-Video.

Joko und Klaas kommentieren das „ProSieben-RTL-Spezial“

Lange war es still um die beiden Moderatoren. Am 5. Mai 2020 schließlich erhielten sie durch ihren Sieg bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ erneut die Möglichkeit, 15 Minuten Sendezeit für eigene Zwecke zu nutzen. Zur Prime-Time zeigten die zwei Showmaster jedoch keine ProSieben-Inhalte, sondern bedienten sich bei der Konkurrenz: Die Zuschauer bekamen ein RTL-Corona-Special auf ProSieben zu sehen, das von Joko und Klaas höchstpersönlich kommentiert wurde.

Der AfD-Entkräfter: Teleshopping mit Joko und Klaas

Im Oktober 2019 gewannen Joko und Klaas erneut gegen ProSieben und bekamen 15 Minuten Live-Sendezeit gutgeschrieben. Die Sendung am 29. Oktober 2019 nutzten die beiden Entertainer, um sich gegen rechte Stimmungsmache einzusetzen. In einem überspitzten Teleshopping-Format enthüllten sie den „AfD-Entkräfter“, den Zuschauer für zehn Euro erwerben konnten. Mit dem „Automaten von heute, gegen die Parolen von gestern“ sollten die acht gängigsten rechtspopulistischen Thesen entkräftet werden. Dafür spielte das Gerät auf Knopfdruck eine Audio-Aufnahme mit Gegenargumenten ab.

Diese Thesen entkräftete der Entkräfter Pro Max:

Ausländer sind kriminell Seenotrettung fördert Schlepperei Die meisten Flu?chtlinge sind zuhause gar nicht in Gefahr In Deutschland herrscht linke Meinungsdiktatur Um Flu?chtlinge ku?mmert sich der Staat mehr als um „uns“ Das deutsche Volk soll systematisch ausgetauscht werden Linksextremisten sind mindestens so schlimm wie die Rechten Deutschland kann nicht die ganze Welt retten Bonus

Joko und Klaas: 10.000 Euro in München, Köln, Hamburg und Berlin

Entertainment wird bei Joko und Klaas groß geschrieben. Daher zeigte die Sendung vom 19. Juni 2019 eine Rallye der besonderen Art: In vier deutschen Großstädten hatten die Zuschauer die Möglichkeit, 10.000 Euro zu ergattern, wenn sie sich schnell genug an vorgegebenen Plätzen einfanden.

>> Wer zuerst kommt, mahlt zuerst: 40.000 Euro für Joko-und-Klaas-Fans! <<

Joko und Klaas: Drei Menschen, die viel zu sagen haben

Am 29. Mai 2019 gewannen Joko und Klaas das erste Mal 15 Minuten Zeit, um auf dem Sender ProSieben eigene Inhalte zu zeigen. Doch anstelle der beiden Entertainer bekamen die Zuschauer drei Menschen zu sehen, die in der Tat viel zu sagen hatten.

>> Alle Infos zur Sendung mit Pia Klemp, Dieter Puhl und Birgit Lohmeyer findet ihr hier! <<

Die Kapitänin Pia Klemp war 2017 durch ihr Engagement in der zivilen Seenotrettung in aller Munde, als das von ihr gesteuerte Schiff „Iuventa 10“ von den italienischen Behörden im Hafen von Lampedusa beschlagnahmt wurde. Doch die gebürtige Bonnerin ließ sich von den Behörden nicht einschüchtern und übernahm anschließend für weitere neun Monate das Kommando über die „Seawatch 3“. Insgesamt soll sie etwa 5000 Geflüchteten das Leben gerettet haben. Dennoch drohen ihr und ihrer Crew bis zu 20-jährige Haftstrafen in Italien. Unter dem Slogan „Solidarity is not a Crime“ haben mittlerweile tausende von Menschen, darunter viele Promis, ihre Unterstützung für die Kapitänin und ihre Kollegen zugesagt.

Die Band „AnnenMayKantereit“ widmete Pia Klemp sogar einen eigenen Song:

Ein weiterer Gast in der 15-minütigen Live-Sendung war damals Dieter Puhl. Seit fast 30 Jahren ist der Obdachlosenhelfer bei der Stadtmission, zehn davon war er als Leiter der Bahnhofsmission tätig. Puhl erzählte in der Sendung über seinen Alltag in der Hilfe für Menschen ohne Wohnsitz, der durch Tod, Sucht und Aussichtslosigkeit gekennzeichnet ist. Mittlerweile ist der gebürtige Kieler unter anderem Lobbyist für die Themen Armut und Obdachlosigkeit und hofft, so für mehr Awareness in der Politik und Gesellschaft sorgen zu können.

Die Dritte im Bunde bei „Drei Menschen, die viel zu sagen haben“ war Birgit Lohmeyer. Die Aktivistin und ihr Mann engagieren sich seit 2007 gegen die Neo-Nazi-Szene, die in ihrem Dorf, dem mecklenburgischen Jamel, floriert. Um ein Zeichen zu setzen, organisiert das Ehepaar jährlich das Open-Air-Festival „Jamel rockt den Förster“ für Demokratie und Toleranz. Für ihr Engagement erhielt Birgit Lohmeyer 2015 sogar den Paul-Spiegel-Zivilcourage-Preis des Zentralrats der Juden in Deutschland.