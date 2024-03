"Die Toten Hosen": Campino hält Vorlesungen an der Uni Düsseldorf

Düsseldorf-News

Gast-Professur für Campino: „Die Toten Hosen“-Frontmann lehrt jetzt an der HHU

11. März 2024

"Die Toten Hosen"-Frontmann Campino bekommt eine Gastprofessur an der Heinrich-Heine-Universität (HHU) in Düsseldorf. Was er genau vermitteln soll, erfahrt ihr hier.