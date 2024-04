Düsseldorf: Campino enthüllt bei Vorlesung Uni-Geheimnis

Düsseldorf-News

Gast-Vorlesung an der Düsseldorfer HHU: Toten-Hosen-Sänger Campino enthüllt Uni-Geheimnis

3. April 2024

30.000 Personen hatten sich für die Teilnahme an Campinos Gastvorlesung an der HHU in Düsseldorf beworben. Nur 650 konnten jedoch im Saal Platz nehmen. Der Sänger enthüllte, selbst einmal in Düsseldorf immatrikuliert gewesen zu sein.