Über 15.000 Euro: Die Toten Hosen versteigern Campinos Feuerwehrjacke

Als am 11. Mai in Ratingen eine schwere Explosion insgesamt 35 Menschen, davon viele Polizisten, teils schwer verletzte, saß der Schock in Nordrhein-Westfalen über mehrere Tage tief. Noch heute, über zwei Monate nach der schrecklichen Tat, liegt eine 25-jährige Polizistin im künstlichen Koma. Nun wird den Opfern der Katastrophe Hilfe von ungeahnter Seite zuteil.

Denn die Toten Hosen haben eine Versteigerung auf der Plattform Ebay angestoßen. Dort soll die Feuerwehrjacke von Sänger Campino, die dieser bei der „Alles aus Liebe“-Tour beim Song „112“ trug, zugunsten der Opfer versteigert werden. Mit einem stolzen Gebot von 15.200 Euro endete die Auktion heute, 20. Juli, um 13 Uhr.

Toten Hosen sammeln Geld für Ratinger Explosionsopfer – Aktion lief bis 20. Juli

Bei Ebay heißt es von der Band: „Hier bietet sich Euch die einmalige Gelegenheit die Feuerwehrjacke zu ersteigern, die Campino seit der 40 Jahre-Jubiläumstour ‚Alles aus Liebe‘ bei dem Lied ‚112‘ auf der Bühne angezogen hat (…) Die Jacke wurde speziell für Campino personalisiert und trägt in der Innenseite seinen Namen und eine individuelle Nummer (1982).“

Die Jacke selbst ist handsigniert von allen Bandmitgliedern. Campino bekam die Jacke zum 40-jährigen Bühnenjubiläum von der Düsseldorfer Feuerwehr überreicht.

Den Erlös der Versteigerung wollen die Musiker jetzt an den „Verein zur Förderung des Feuerschutzes in Ratingen e.V.“ weiterreichen. Dieser Verein wurde eigens für Angehörige und Kinder von Einsatzkräften, die bei Unfälle oder Gewalt zu Schaden kamen bzw. kommen, gegründet.