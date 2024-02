Karneval in Düsseldorf

Die Toten Hosen rocken Düsseldorfer Karneval – aus Rosemontag wird „Hosenmontag“

13. Februar 2024

Ein Überraschungskonzert der Toten Hosen brachte die Stimmung am Rosenmontag in Düsseldorf zum Kochen. Vom Uerige-Balkon aus wurden gemeinsam mit ihren Fans lautstarke Grüße an den FC Bayern gesendet.