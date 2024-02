Rosenmontag Düsseldorf 2024: Straßenkarneval in der Altstadt – Fotos

Es ist das Highlight im Düsseldorfer Karneval: Der Rosenmontagszug fährt durch die Stadt – und anschließend wird bis tief in die Nacht hinein gefeiert, geflirtet, geschunkelt und getanzt! Unsere Fotografen waren für euch unterwegs und haben einige Schnappschüsse von der Königsallee, aus der Altstadt und den Bars und Kneipen für euch eingefangen.

