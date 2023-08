Juicy Beats 2023: 44.000 Besucher feierten im Westfalenpark in Dortmund

Das letzte Juli-Wochenende gehört dem Juicy Beats: Bereits seit 1996 findet das beliebte Festival im Westfalenpark statt. Auch bei der diesjährigen Ausgabe der Veranstaltung verwandelte sich der Dortmunder Park zu einem absoluten Hotspot. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag kamen nach Angaben des Organisators jeweils 22.000 Gäste zum Schauplatz des Geschehens und feierten zur Musik von über 40 Live-Acts und 120 DJs. Wie die beiden Festival-Tage verliefen und was Besucher dieses Jahr neu erwartete, erfahrt ihr hier.

Was war in diesem Jahr neu beim Juicy Beats 2023?

Premiere feierte in diesem Jahr der vergrößerte Festival-Freitag. Zum ersten Mal war dieser genauso groß wie die Veranstaltungsfläche am Samstag. Vier Bühnen und 13 Dancefloors mit unterschiedlichen Genres versetzten die Besucher in die richtige Stimmung.

Neu waren am Freitag unter anderem die Techno Dancefloors wie der Fast & Peak Time Floor pres. by Pump, der Tresor.West Techno Floor und der Mollywood Sun Techno Floor, welche laut Veranstalter besonders beliebt waren.

In Zusammenarbeit mit dem Fachreferat für Jugendkultur gab es in diesem Jahr zudem erstmalig den Inklusions-Pop Floor am Freitag an der Wassermelone. In dem barrierefreien Bereich erwartete Festivalfans die neuesten Hits, Pop-Songs sowie angesagte Chart-Sounds. Darüber hinaus wurden rund 200 Menschen mit Behinderung inklusive einer Begleitung unter Beteiligung der AWO und Lebenshilfe in und um Dortmund sowie weiterer Institutionen zum Juicy Beats Festival 2023 eingeladen.

Erstmalig öffnete auch der Campingkiosk auf dem Campingplatz in diesem Jahr seine Pforten und versorgte bereits ab Donnerstag rund 2500 Camper mit Snacks und kühlem Bier.

Was waren die Highlights am Freitag beim Juicy Beats 2023?

Headliner am Freitag war die Band Kraftklub, die das Publikum mit einer spektakulären Lasershow zum Beben brachte. Rotes Konfetti flog hingegen während des Auftritts des DJ-Duos Drunken Masters durch die Luft.

Für viele Festival-Gänger war jedoch die Performance von Nina Chuba das absolute Highlight des Tages. Laut Organisatoren stand sie vor allem bei den jüngeren Besuchern in Fokus. Demnach wurden rund 600 Kiddy– und Teentickets für den Festivalfreitag gegen entsprechende Bändchen gelöst – ein absoluter Rekord.

Neben den Acts auf den Bühnen glänzten auch die von lokalen Clubs und Partyreihen betriebenen Dancefloors: Hier tanzten Feierwütige unter anderem zu House-Musik am Kittball-Floor oder zu unzählig viel Konfetti und Spezialeffekten am Tuk Tuk Party Floor. Nicht fehlen dufte auch das Silent Disco Battle (Kopfhörerparty) mit neuem Standort an der 2nd Mainstage. Ebenso wieder mit dabei war der oldschool Hip Hop Floor „Urban Booty Bass“ am Schachplatz, der den Besuchern mit Jugglers einen heißen Hip-Hop-Live-Act präsentierte.

Worauf durften sich Festival-Gänger am Samstag beim Juicy Beats 2023 freuen?

Obwohl das Festival-Programm am Freitagabend wegen Unwetters eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Ende abgebrochen werden musste, strömten auch am Samstag erneut 22.000 Menschen in den Westfalenpark.

Pünktlich um 14.15 Uhr eröffnete auf der Mainstage Ski Aggu das Bühnenprogramm und das Publikum ließ nicht lange auf sich warten. „So voll war die Festwiese zu dem Zeitpunkt noch nie!“, heißt es von Veranstalter Carsten Helmich. Heiß ersehnt war auch der Auftritt von Badmómzjay, so war sie einer der ersten Acts im Line Up für dieses Jahr. Auf den weiteren Bühnen spielten unter anderem Waving The Guns, Beauty & The Beats, Catt, Dekker, Philine Sonny, Provinz, Lari Luke, Blond, Edo Saiya und Blumengarten.

Kurz nach 21 Uhr trat SDP auf der Hauptbühne auf und die Band lieferte eine Show der Extraklasse ab. Mit einem Großaufgebot an Bühneneffekten, XXL–Wasserbällen im Publikum und spektakulärem Feuerwerk brachten sie die Fans zum Ausrasten. Genauso gut war die Stimmung im Anschluss an das Bühnenprogramm auf den Dancefloors. Besonders beliebt war am Samstag laut Veranstaltern ebenfalls die Silent Disco (Kopfhörerparty), welche die Hauptbühne in ein Meer aus Lichtern verwandelte.

Wie viele Besucher kamen zum Juicy Beats 2023?

Sowohl am Freitag als auch am Samstag kamen jeweils 22.000 Menschen in den Westfalenpark. Insgesamt zählte das Juicy Beats damit in diesem Jahr rund 44.000 Gäste. Damit konnten die Besucherzahlen aus dem vorherigen Jahr um rund 3.000 Personen übertroffen werden. Insgesamt sind die Veranstaltenden überaus zufrieden mit dem Juicy-Beats-Festival-Wochenende.

Einen neuen Besucherrekord konnte das Festival jedoch nicht aufstellen. Bei den beiden ausverkauften Juicy-Beats-Ausgaben aus den Jahren 2018 und 2019 strömten 52.000 Menschen in den Westfalenpark.

Wann findet das nächste Juicy Beats 2024 statt?

Das Juicy Beats Festival wird in seiner 27. Ausgabe am 26. und 27. Juli 2024 stattfinden.

Gibt es schon Tickets für das kommende Juicy Beats 2024?

Der Vorverkauf für die kommende Ausgabe des Juicy Beats läuft bereits.

Tickets der Phase 1 können im offiziellen Juicy Beats Shop (www.shop.juicybeats.net) als Hardticket für 99,00 € (+Systemgebühr) erworben werden.