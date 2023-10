Zeltfestival 2024: Ticketvorverkauf gestartet – auf diese Top-Acts dürft ihr euch freuen

Erst vor wenigen Wochen ging die diesjährige Ausgabe des Zeltfesitval Ruhr 2023 zu Ende. Mehr als die Hälfte aller Shows waren dieses mal ausverkauft und auch über die 140.000 Festivalbesucher zeigen sich die Organisatoren der Bochumer Veranstaltung am Kemnader See sehr als zufrieden. Mehr zur Bilanz des Events lest ihr hier.

Da nach dem Festival bekanntlich vor dem Festival ist, sind die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe des Zeltfestival Ruhr bereits im vollen Gange. Diese findet 16. August 2024 bis zum 1. September 2024 statt. Erste Top-Acts aus den Genres Deutsch-Rap, Pop, Indie-Rock, Reggae und Comedy stehen bereits fest.

Nina Chuba als Musik-Act für das Zeltfestival Ruhr 2024 angekündigt

Unter den ersten Headlinern befindet sich dabei niemand geringeres als Nina Chuba. Nach ihrer ausverkauften Tour in 2023 und restlos vergriffenen Tickets bis Mai 2024, verlängert die Queen of Rap ihre Tour im nächsten Jahr um sieben weitere Termine – darunter eine Show beim Zeltfestival Ruhr. Am 24. August 2024 könnt ihr die Sängerin am Kemnader See live sehen.

Mit Bilderbuch ist eine weitere, grandiose Show beim Zeltfestival Ruhr gesichert – raffinierte Beats, Ohrwurm-Hooks und Pop-Extravaganz. Dabei vermischen ihre Tracks nostalgische Musikelemente der Vergangenheit mit Themen der jungen Generation, die den aktuellen Zeitgeist treffen. Bilderbuch kommen am 17. August 2024 in die weiße Zeltstadt.

Gentleman, Wincent Weiss und Silbermond beim ZFR 2024

Zu den Highlights für 2024 gehört auch der Auftritt von Gentleman. Fans des Des vielfach mit Platin und Gold ausgezeichneten Musikers, der bereits mehr als zwanzig Mal in den deutschen Top 100 Single-Charts stand, dürfen sich auf die Performance am 23. August 2024 freuen.

Kreischalarm beim Zeltfestival gibt es im nächsten Jahr mit Sicherheit bei diesem Singer-Songwriter: Wincent Weiss erobert mit seiner Klaviatur an Pop-Hits die Herzen von jung und alt! Am 22. August 2024 dürfen sich Weiss-Fans beim Zeltfestival Ruhr auf Summerfeeling und beste Performances aus dem „Irgendwo ankommen“-Album freuen.

Die Kult-Band Silbermond live erleben könnt ihr hingegen am 16. August 2024. Da für die Show beim Zeltfestival Ruhr bereits das Gros der Tickets vergriffen ist, sollten Interessierte nicht allzu lange zögern.

Wer auf Country-Pop steht, trifft mit Ilse de Lange beim Zeltfestival Ruhr am 16. August 2024 die richtige Wahl.

Das sind die ersten Comedy-Acts für das Zeltfestival Ruhr 2024

Da das Zeltfestival Ruhr auch bei der kommenden Ausgabe seinem Multi-Genre-Prinzip treu bleibt, dürfen wir uns 2024 erneut auf Comedy- und Kabarett-Größen auf dem Event freuen.

Am am 27. und 28. August 2024 kommt die Ruhrpott-Ikone Thorsten Sträter an den Kemander See. Im Zentrum seines Programms stehen dabei vor allem die Antriebe des Lebens und die Frage, wie ein gutes Leben überhaupt geführt werden kann. Über die Profanitäten des Lebens spricht am 28. August 2024 auch Jochen Malmsheimer.

Neben Torsten Sträter und Jochen Malmsheimer begrüßt das Zeltfestival Ruhr 2024 auch Kabarettistin, Moderatorin, Schauspielerin und Regisseurin Gerburg Jahnke. Bekannt geworden durch das Kabarettisten Duo Missfits ist Frau Jahnke seit über 10 Jahren in diversen WDR Formaten zu sehen und veröffentlicht seit 2020 wöchentlich einen Podcast. Am 27. und 28. August 2024 bringt sie ihr aktuellstes Programm an den Kemnader See.

Auch Volker Rosin darf bei der 15. Ausgabe des Zeltfestival Ruhr natürlich nicht fehlen. Mit zwei Auftritten am 17. und 18. August 2024 sorgt er mit seinen Hits für die passende Stimmung auch für die ganz Kleinen.

Wo gibt es Tickets – und was kosten sie?

„Es mutet ein wenig verrückt an, wenn wir bereits einige Tage nach Bekanntgabe der ersten Künstler schon darauf hinweisen müssen, aber die meisten der Nina Chuba und Silbermond Tickets sind bereits unmittelbar nach Bekanntgabe weg – bitte nicht zu lange warten“, rät Lukas Rüger, einer der drei Initiatoren des Zeltfestival Ruhr.

Tickets für alle genannten Shows sind ab sofort an allen Vorverkaufsstellen oder unter der Tickethotline erhältlich: 0234/9629222. Die Preise beginnen ab 15 Euro für einen Auftritt von Volker Rosin und gehen bis 65 Euro für ein Ticket für das Silbermond-Konzert.

