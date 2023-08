Tokio Hotel beim Zeltfestival Ruhr 2023: Kommt Heidi Klum nach Bochum?

Momentan zieren Tokio Hotel die Bühnen deutscher Festivals, so auch schon bald in Bochum. Die Magdeburger Musiker um die Brüder Tom und Bill Kaulitz stehen am 24. August auf der Bühne des Festivalgeländes am Kemnader See im Ruhrgebiet. Werden sie dabei von Heidi Klum, Ehefrau von Tom Kaulitz, begleitet?

Tokio Hotel tritt beim Zeltfestival Ruhr in Bochum 2023 auf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Zeltfestival Ruhr (@zfr_bochum)

Auf Instagram kündigte die Band ihren Auftritt an. „Hört, hört: Wir spielen eine Show auf dem ZfR Bochum 2023“, schrieben die Musiker im Frühjahr auf ihrem Kanal. Auf dem Zeltfestival Ruhr wird Tokio Hotel vor rund 2000 Leuten im Stadtwerke-Zelt spielen. „Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Festival-Sommer mit euch!“

Weitere Infos zur Ankündigung findet ihr hier.

Tokio Hotel live beim Zeltfestival – kommt Heidi Klum nach Bochum?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum)

Eine Mutmaßung, die nicht von ungefähr kommt: Kommt Tom Kaulitz‘ Ehefrau Heidi Klum nach Bochum? Ausgeschlossen ist es nicht, begleitete sie die beiden doch zuletzt auf den Christopher Street Day (22. Juli) in Berlin. Das Supermodel stand im Graben vor der Bühne des Brandenburger Tors und sah ihrem Liebsten mit strahlenden Augen zu.

Und: Bis vor wenigen Tagen turtelte sie noch mit Tom und einem Teil ihrer Familie auf der italienischen Insel Capri. Auch Zwillingsbruder Bill war mit von der Partie.

Jetzt, wo die 50-Jährige eh schon in Europa ist, würde ein Abstecher in ihre alte NRW-Heimat Bergisch Gladbach praktisch erscheinen. Warum also nicht gleich mit aufs Gelände des Zeltfestival Ruhr 2023?

Alle weiteren Infos rund um das Zeltfestival Ruhr 2023 in Bochum haben wir hier für euch zusammengefasst.