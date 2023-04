Tokio Hotel tritt beim Zeltfestival Ruhr 2023 auf

Vom 18. August bis zum 3. September findet dieses Jahr am Kemnader See das Zeltfestival 2023 statt. Besucher dürfen sich jetzt um eine Band mehr freuen: Wie der Veranstalter am Donnerstag (14. April) in Bochum mitteilte, wird Tokio Hotel auf dem Festival auftreten. Die Magdeburger Musiker um die Brüder Tom und Bill Kaulitz stehen am 24. August auf der Bühne des Festivalgeländes am Kemnader See im Ruhrgebiet.

Zeltfestival Ruhr in Bochum 2023: Tokio Hotel vervollständigt Line-Up

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tokio Hotel (@tokiohotel)

Auch auf Instagram kündigte die Band ihren Auftritt an. „Hört, hört: Wir spielen eine Show auf dem ZfR Bochum 2023“, schreiben die Musiker auf ihrem Kanal. Auf dem Zeltfestival Ruhr wird die Band womöglich einige Lieder ihres neuen Albums „2001“ spielen: „Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Festival Sommer mit euch!“

Alle weiteren Infos rund um das beliebte Festival in Bochum haben wir hier für euch zusammengefasst.

mit Material der dpa