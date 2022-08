Robbie Williams am 30. August in Bonn: Alle Infos zu Einlass, Vorband, Zeitplan! Gibt es noch Tickets?

Viel Ausdauer mussten die Fans von Robbie Williams in Deutschland beweisen. Wegen Corona wurde das Konzert des britischen Superstars in Bonn mehrfach verschoben. Nun ist es endlich soweit – am 30. August tritt Williams auf der Bonner Hofgartenwiese an. Wir geben euch alle Infos zu seinem Auftritt und dem Programm.

Beethoven feiert 2022 seinen 252. Geburtstag. Was hat diese Information aber in einem Robbie-Williams-Text verloren? Eigentlich wollte die Stadt Bonn den 250. Geburtstag ihres berühmtesten Sohnes mit einem Mega-Konzert feiern. Robbie Williams in der alten Bundeshauptstadt – das hat doch was. Dann kam aber Corona und eine Absagenflut war die Folge. Am 30. August ist aber der große Abend für 25.000 Robbie-Fans gekommen.

Robbie Williams in Bonn: Wo findet das Konzert statt?

Bonn hat sich gleich für mehrere Musikstars schickgemacht! Denn Ende August finden gleich vier größere Konzerte auf der Hofgartenwiese statt. Auf Auftritte der Fantastischen Vier, Deichkind und Kraftwerk folgt dann Robbie Williams, der den Viererpack in der Nähe des Rheinufers abschließt. Es ist selbstverständlich ein Open-Air-Konzert.

Wann tritt Robbie Williams in Bonn auf?

Das Konzert findet am Dienstagabend statt. Nach einigen pandemiebedingten Absagen in den vergangenen Jahren ist nun der 30. August 2022 der große Tag. Wer tagsüber noch arbeiten muss, der sollte sich 21 Uhr notieren. Dann kommt es zum Highlight des Abends, laut „Express“ betritt dann Robbie Williams die Bühne.

Robbie Williams in Bonn: Was ist der Zeitplan?

Der geplante Ablauf für das Robbie-Williams-Konzert in Bonn am 30. August 2022 ist wie folgt:

Einlass: 16 Uhr

Auftritt von Vorband Lufthaus: 19.30 Uhr

Auftritt von Robbie Williams: 21 Uhr

Ende der Veranstaltung: gegen 22.45 Uhr/23 Uhr

Wer ist die Vorband Lufthaus beim Konzert von Robbie Williams in Bonn?

Hinter Lufthaus stecken die Produzenten Tim Metcalfe und Flynn Franci, die in der Vergangenheit immer wieder mit Robbie Williams zusammengearbeitet haben. Lufthaus produziert in erster Linie Dance-Musik und haben im Frühjahr 2022 einen Song mit Williams veröffentlicht, bei dem er den Gesang liefert. Vor wenigen Wochen gab es einen gemeinsamen Auftritt des Trios auf Ibiza – der Party-Insel in Europa.

Mittlerweile wird gemutmaßt, dass Williams eigentlich schon ein richtiges Mitglied beim „Lufthaus“-Projekt ist. Es sind auf jeden Fall andere Töne, die es im Vorprogramm geben wird. Während sich die Fans bei Robbie Williams auf das Mitsingen der Klassiker freuen dürften, wird bei Lufthaus getanzt. Hier könnt ihr schon einmal reinhören:

Robbie Williams in Bonn: Gibt es noch Tickets?

Nein! Weder im Vorverkauf noch an der Abendkasse könnt ihr euch noch mit Tickets versorgen. Das Konzert war bereits im Winter 2019 – damals für den ursprünglich geplanten Termin vor zwei Jahren – ausverkauft. Da die Tickets ihre Gültigkeit behalten haben, gibt es auf dem freien Markt keine Karten mehr.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Mit 25.000 Zuschauern rechnen die Veranstalter der Auftrittes auf der Hofgartenwiese in Bonn für das Konzert von Robbie Williams am 30. August 2022. Das Konzert ist schon lange ausverkauft.

Robbie Williams in Bonn: Was können wir für die Show erwarten?

Robbie Williams ist in seinen mittlerweile fast drei Jahrzehnten als Musiker nicht nur als guter Sänger, sondern auch als extrem begabter Performer aufgefallen. Wenn 25.000 Zuschauer voller Begeisterung mitsingen, dann gibt es auch das eine oder andere Extra bei Williams‘ Auftritt. Wie der „Express“ berichtet, wird es bei seinem Konzert zusätzlich zu dem normalen Aufbau der Bühne auf der Hofgartenwiese einen Catwalk und eine kleine zweite Bühne geben. Ihr könnt euch also auf eine Show gefasst machen!

Konzert von Robbie Williams: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Hofgartenwiese?

Zentral gelegen ist das Konzert-Gelände in Bonn allemal. Von daher ist es auch nicht schwer, zur Hofgartenwiese zu kommen. Wer von außerhalb kommt, sollte einfach den Bonner Hauptbahnhof anpeilen. Wer mit der Straßenbahn oder Bussen unterwegs ist, kann ebenfalls den Hauptbahnhof anpeilen. Einen noch kürzeren Fußweg habt ihr, wenn ihr mit der Straßenbahn (Linien 16, 63 oder 66) zur Haltestelle Bonn Universität/Markt fahrt. Das 9-Euro-Ticket ist am 30. August noch gültig.

Hofgartenwiese in Bonn: Wo kann ich mit den Auto parken?

In der Nähe befinden sich zwei größere Parkmöglichkeiten, das Uni-Parkhaus und die Marktgarage. Allerdings wirbt die Stadt Bonn dafür, gerne außerhalb zu parken und die restliche Strecke zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu bestreiten, um ein Verkehrschaos in der Innenstadt zu vermeiden. Wer von weiter außerhalb anreist, sollte die Autobahn-Ausfahrten „Bonn-Zentrum“ wählen, um zur Hofgartenwiese zu gelangen.