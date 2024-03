Holland: Haben Geschäfte von Karfreitag bis Ostermontag geöffnet?

Während den Osterfeiertagen sind die meisten Geschäfte, Ausnahmen gelten etwa für Bäckereien, in Deutschland und NRW geschlossen. In den Niederlanden wird das Ganze etwas lockerer angegangen. Hier öffnen die Geschäfte auch an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag.

Wir geben euch einen Überblick, wann und wo im NRW-Nachbarland während Ostern geshoppt werden kann.

Haben die Geschäfte in den Niederlanden an Ostern geöffnet?

Obwohl auch in Holland Ostern (nl.: „Pasen“) gefeiert und Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag landesweite Feiertage sind, haben die meisten Geschäfte und Supermärkte an diesen Tagen geöffnet.

Aber: Vor allem in kleineren Orten und Gemeinden können die Öffnungszeiten abweichen, denn die Entscheidung, Läden zu öffnen, trifft letztlich die jeweilige Gemeinde vor Ort. Es ist daher empfehlenswert, die Öffnungszeiten der gewünschten Geschäfte vorab online zu überprüfen.

So dürfen die Geschäfte und Supermärkte in den Niederlanden an Ostern öffnen:

Karfreitag (Goede Vrijdag): Die Geschäfte dürfen regulär von 6 bis 19 Uhr öffnen.

Karsamstag: Die Geschäfte dürfen regulär von 6 bis 22 Uhr öffnen.

Ostersonntag (Paaszondag): Die Geschäfte dürfen regulär von 6 bis 22 Uhr öffnen.

Ostermontag (Paasmaandag): Die Geschäfte dürfen regulär von 6 bis 22 Uhr öffnen.

Hat das Outlet Roermond an Ostern geöffnet?

Besonders beliebt bei Shopping-Fans aus NRW ist das Outlet-Center Roermond. Und diese haben Grund zur Freude, denn das Outlet verlängert an Ostern sogar seine Öffnungszeiten für Besucher.

