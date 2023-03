Outletcenter Roermond an Ostern geöffnet: Das müssen Gäste aus NRW wissen

Das Outletcenter in Roermond kurz hinter der deutsch-niederländischen Grenze ist für viele Menschen in Nordrhein-Westfalen ein beliebtes Ausflugsziel. Shoppen und schlemmen kann man in der kleinen Stadt der niederländischen Provinz Limburg nämlich auch an Sonn- und Feiertagen. Daher ist gerade zu Ostern das Designer-Outlet besonders gefragt.

Und wer einen Ausflug in das 60.000-Einwohner-Städtchen geplant hat, darf sich freuen. Denn extra für die Osterfeiertage haben die Betreiber des Outlets die Öffnungszeiten angepasst. Diese Öffnungszeiten gelten an den Osterfeiertagen:

Karfreitag , 7. April: 9 bis 22 Uhr

, 7. April: 9 bis 22 Uhr Karsamstag , 8. April: 9 bis 22 Uhr

, 8. April: 9 bis 22 Uhr Ostersonntag , 9. April: 9 bis 22 Uhr

, 9. April: 9 bis 22 Uhr Ostermontag, 10. April: 9 bis 22 Uhr

Pünktlich zur Zeitumstellung am vergangenen Wochenende ist also sowohl Moonlight-Shopping als auch das Einkaufen bei bestem Frühlingswetter möglich. Normalerweise sind die Öffnungszeiten nämlich so gestaffelt, dass am Freitag bereits um 20 Uhr, am Wochenende um 21 Uhr die Tore geschlossen werden. Außerdem wird mit 9 Uhr bereits eine Stunde eher als sonst geöffnet.

Outletcenter in Roermond: Diese Anreisemöglichkeiten habt ihr

Besucher müssen sich aber wahrscheinlich auf Stau auf dem Weg zum Outletcenter einstellen. Denn die A57 bei Krefeld wird über Ostern einige Tage gesperrt. Besucher aus dem Raum Mönchengladbach haben die Chance über die A52 nach Roermond zu gelangen. Wer mit dem Auto kommt, sollte Kleingeld parat halten. Denn die Nutzung des Parkplatzes des Outlets verlangt inzwischen 5 Euro Gebühr.

Wer aber mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen möchte, hat mit Bussen von Arriva die einfachste Möglichkeit. Diese fahren vom Bahnhof in Roermond ab. Von Düsseldorf verkehrt am Wochenende zudem ein Shuttlebus, der zum Outlet fährt. Die Abfahrt ist um 10 Uhr morgens, die Rückfahrt startet gegen 17 Uhr. Für 20 Euro kann man sich einen Platz in einem solchen Bus reservieren.