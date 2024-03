Blumenkorso Holland 2024: Besonderes Ausflugsziel zur Tulpenblüte

Wenn im April die Tulpen blühen, verwandeln sich ganze Landstriche in den Niederlanden in spektakuläre Postkartenmotive – ein Anblick, den niemand so schnell vergisst. Aber auch abseits der Tulpenblüte locken in dieser Zeit einige spektakuläre Events in das Land am Meer – allen voran den Blumenkorso sollte man erlebt haben!

An einem Tag im April machen sich über 20 Prunkwagen auf, die Straßen des Bollenstreeks für sich zu erobern. Unter dem Bollenstreek verstehen Niederländer die für ihre riesigen Tulpenfelder bekannte Region rund um die auch bei Touristen beliebten Orte Katwijk, Leiden, Lisse, Noordwijk und Sassenheim in Zuid-Holland.

Mit dabei ist ein Musikkorps und zahlreiche bunt verkleidete Menschen – praktisch wie ein Karnevalsumzug, nur anstelle von Clowns und Cowboys ist hier „Flower Power“ angesagt.

Wann findet der Blumenkorso 2024 statt?

Der populäre Blumenkorso startet meist an einem Tag im April und bringt dann die gesamte Strecke von 30 Kilometern hinter sich.

Das sind die nächsten Termine auf einen Blick:

2024: Samstag, 20. April

Samstag, 20. April 2025: Samstag, 12. April

Samstag, 12. April 2026: Samstag, 18. April

Samstag, 18. April 2027: Samstag, 17. April

Die Tage zuvor gibt es bereits einige ausgewählte Programm-Highlights. Den Aufbau der Wagen in der Klinkenberghalle in Sassenheim beispielsweise könnt ihr bereits über drei Tage vor dem Starttermin bewundern – leider nicht kostenlos. Weitere Infos zu den Bautagen zum Blumenkorso 2024 findet ihr hier!

Ebenfalls lohnenswert ist ein Besuch der Abendparade am Tag zuvor in Noordwijkerhout. Schlussendlich kommen die Wagen nach der Blumenparade in Haarlem an, wo sie noch einen Tag später im Stadtzentrum bewundert werden können.

Weitere Infos: bollenstreek.nl/

Wann startet der Blumenkorso?

Die Parade beginnt am Samstag, dem 20. April 2024, um 9.10 Uhr. Das Finale in Haarlem soll um ca. 21.50 Uhr erreicht sein.

>> Die schönsten Tulpenfelder in Holland: 11 tolle Ausflugsziele mit voller Blütenpracht <<

Wie sieht die Route aus?

Der Startpunkt des Blumenkorsos liegt in Noordwijk, das Ziel in Haarlem. Auf der rund 30 Kilometer langen Strecke finden regelmäßig mehr als eine halbe Millionen Menschen Platz, um den floral geschmückten Wagen zuzujubeln.

Die Route des Blumenkorsos 2024 auf einen Blick:

Startpunkt, ca. 9.10 Uhr: Noordwijk Beach

11.55 Uhr: Sassenheim

15.05 Uhr: Lisse

15.45 Uhr: Keukenhof in Lisse

17 Uhr: Hillegom

21.50 Uhr: Haarlem

Wo sind die besten Plätze, um den Blumenkorso live zu sehen?

Die besten und populärsten Plätze, um den Blumenkorso in Holland live zu sehen, sind am Noordwijk Beach, in Sassenheim und am Keukenhof in Lisse – letzterer ist bei Touristen auch abseits d es Umzugs eine der angesagtesten Locations zur Tulpenblüte.

Vorsicht: Vor allem am Keukenhof kann es ganz schön eng werden, zudem werden hier einige wichtige Straßen für den Umzug gesperrt.

>> Keukenhof in Holland: Hier gibt es den größten Tulpengarten der Welt! <<

Tipp: Da die Wagen bereits ab 8 Uhr auf dem Königin-Wilhelmina-Boulevard in Noordwijk aufgestellt werden, könnt ihr hier bereits vor dem Start einige schöne Fotos inklusive Strand-Atmosphäre schießen. Los geht es dann um 9.13 Uhr am offiziellen Startpunkt am Picképlein-Kreisel.

Blumenkorso 2024: Welche Wagen fahren mit?

Das der Blumenkorso keinem vorgegebenem Thema folgen muss, sind die Entwürfe der Wagenbauer entsprechend weit kreativ aufgestellt. Diese Entwürfe liegen in diesem Jahr vor:

Wie lange dauert der Blumenkorso?

Am ausgewählten Tag im April ist der Blumenkorso über 12 Stunden unterwegs, also von 9.10 Uhr bis 21.50 Uhr. Die Feierlichkeiten selbst starten bereits drei Tage zuvor, zudem sind die Wagen des Blumenkorsos auch am Sonntag noch in Haarlem zu sehen.

>> Tulpenfelder in NRW: 7 florale Spots zwischen Grevenbroich und Köln, die ihr kennen müsst <<

Geheimtipps für Besucher der Blumenparade

Bereits über drei Tage vor dem Start lassen sich die Blumenkorso-Wagen in der Klinkenberghalle in Sassenheim bewundern – hier werden sie Blume für Blume aufgebaut.

Eine überdachte Tribüne findet ihr im lauschigen Sassenheim – ideal bei Regenwetter! Zudem praktisch: Die Wagen machen hier eine Pause, sind also etwas länger vor Ort.

In der Innenstadt von Lisse lockt am Tag vom Blumenkorso traditionell auch ein großer Markt inklusive zahlreicher Stände. Auch hier heißt es: Früh da sein! Später wird es extrem voll.

Wer den Blumenkorso im April verpassen sollte, muss nicht verzagen: Am zweiten Samstag im August lockt die „Flower Parade Rijnsburg“ mit ganz ähnlicher Ausstattung. Diese zweite Blumenparade fährt dann über Rijnsburg nach Katwijk und schließlich nach Noordwijk. Weitere Infos dazu findet ihr hier!