Es ist die populärste Adresse zum Tulpen-Viewing in Holland: Die niederländische Gartenanlage Keukenhof zieht jährlich tausende Besucher an. Südwestlich von Amsterdam in der Provinz Südholland gelegen, bietet euch der Keukenhof alles rund um die bunt blühenden Tulpen – und noch einiges mehr.

Saison 2024: Wann ist die Tulpenblüte auf dem Keukenhof?

Die Tulpensaison reicht von Ende März bis in den Mai hinein. Ihre schönste Blüte erreichen Tulpen meist Mitte April – dann sind die Aussichten auf die über 7 Millionen Blumen im Keukenhof am besten. Die ersten Schnittblumen werden im Handel übrigens bereits im Januar verkauft.

Tipp: Selbst bei schlechtem Wetter macht ein Besuch des Keukenhofs bereits Ende März Sinn: Vom 21. bis 26. März 2024 lockt die Hyazinthen- und Tulpenshow in den Innenbereich des „Oranje Nassau Pavillon“. Hier zeigen niederländische Züchter ihre schönsten Blumen.

Keukenhof in Lisse: Wie sind die Öffnungszeiten?

Der Keukenhof ist vom 21. März bis 12. Mai 2024 täglich von 8 bis 19.30 Uhr geöffnet. Auch an Sonn- und Feiertagen könnt ihr hier zu diesen Zeiten vorbeischauen.

Bunte Blumen, leckeres Essen: Diese Highlights erwarten euch

Der Star auf dem Keukenhof sind die zahlreichen Blumenfelder – hier kann jeder Flora-Fotograf viele glückselige Stunden verbringen. Abseits der bunten Blütenpracht gibt es noch zahlreiche weitere Angebote, welche den Besuch lohnenswert machen.

Darunter finden sich gleich mehrere Restaurants, die zu einer Auszeit laden. Familien mit Kindern freuen sich über das große Spielplatzangebot, zudem kann der Nachwuchs einen Irrgarten erkunden und Tiere streicheln. Eine Windmühle aus dem Jahr 1892 und ein restaurierter Landsitz mit Türmen aus dem 17. Jahrhundert ragen besonders spektakulär aus der Landschaft heraus.

Wer den Keukenhof über die zahlreichen Wassergräben erkunden will, der steigt in einen traditionellen holländischen Stechkahn oder Prahm: Die Boote führen euch in knapp 45 Minuten fast geräuschlos an den blühenden Zwiebelblumenfeldern vorbei. Erwachsene zahlen für die Tour 10 Euro, Kinder von 4 bis 11 Jahren 5 Euro.

Zudem lässt sich die nähere Umgebung auch per Fahrrad erkunden: Damen-, Herren-, Kinderfahrräder und Tandems könnt ihr euch auf dem Parkplatz beim Haupteingang mieten. Für drei Stunden werden 11 Euro, für den ganzen Tag 16 Euro fällig. Der Keukenhof selbst kann aber nicht mit dem Fahrrad befahren werden.

Wann ist der Blumenkorso auf dem Keukenhof?

Mitte April findet in Holland der große „Bloemencorso“, also „Blumenumzug“ statt, bei dem sich zahlreiche bunt geschmückte Prunkwagen auf die knapp 40 Kilometer lange Strecke von Noordwijk über Leiden bis nach Haarlem begeben. Natürlich geht es für den Umzug auch am Keukenhof vorbei, wo besonders viele Menschen an der Straße warten.

Wer den Blumenumzug einmal live mit erleben will, der sollte sich die folgenden Daten vormerken. Wer den Keukenhof hingegen eher im Ruhigen erkunden will, der sollte diesen Tag meiden – es kann extrem voll werden!

Blumenkorso in Holland: Alle Termine auf einen Blick

2024: Samstag, 20. April

Samstag, 20. April 2025: Samstag, 12. April

Samstag, 12. April 2026: Samstag, 18. April

Samstag, 18. April 2027: Samstag, 17. April

Wichtig: Ihr solltet spätestens um 12 Uhr im Park sein, da einige Straßen für das große Event gesperrt werden – dann könnt ihr den Keukenhof nicht mehr erreichen. Die Wege werden erst ab 17 Uhr wieder freigegeben.

Weitere Infos zum Blumenkorso findet ihr auf bollenstreek.nl.

Eintritt beim weltgrößten Tulpengarten: Wie teuer sind die Tickets?

Leider ist ein Besuch des Keukenhofs nicht gerade billig. Tickets gibt es sowohl online als auch vor Ort – allerdings lässt sich beim Online-Ticket sparen. Die Preise im Detail:

Erwachsene: 19,50 Euro (Online), 23 Euro (Kasse)

Kinder (4 bis 17 Jahre): 9 Euro

Kinder (unter 3 Jahre): frei

Zusätzliche Kosten fallen bei der Anfahrt mit dem Auto an: Ein Parkschein kostet euch 8 Euro, für das Wohnmobil werden 10 Euro aufgerufen.

Menschen mit Behinderung können sich für 5 Euro einen Rollstuhl reservieren lassen.

Wichtiger Hinweis: Der Keukenhof ist komplett bargeldlos, ihr könnt also nur mit Karte zahlen. Die Tickets sind an einem bestimmten Datum während der Eröffnungssaison mit einer Ankunftszeit in einem vorgegebenen Zeitfenster gültig, also beispielsweise von 9 bis 9.30 Uhr oder spätestens von 18 bis 18.30 Uhr.

Sind Hunde erlaubt?

Wer mit seinem liebsten Vierbeiner anreisen will, kann dies problemlos tun. Dabei sollten Hunde auf dem Gelände stets an der Leine geführt werden. Zudem dürfen Hunde nicht in die Pavillons oder Restaurants (mit Ausnahme von Blinden- oder Begleithunden) mitgenommen werden.

Anreise mit Auto und ÖPNV: Wie komme ich zum Keukenhof?

Autofahrer, die von Düsseldorf aus anreisen, benötigen für die Fahrt gute drei Stunden. Nutzt zunächst die A52 in Richtung Mönchengladbach und folgt dann der A61/A73 in Richtung Norden. Über die A15 und A2 geht es dann weiter in Richtung Amsterdam, wo ihr kurz vor der Stadt auf die A4 wechselt. Ab dort ist der Keukenhof beschildert. Parkplätze gibt es ausreichend vor Ort, PKW-Fahrer zahlen 8 Euro pro Tag.

Wer den Keukenhof mit dem ÖPNV erreichen will, der nutzt zum Beispiel die Linie 852 ab Amsterdam RAI. Weitere Alternativen sind die Linie 858 ab Flughafen Amsterdam Schiphol, die Linie 854 ab Hauptbahnhof Leiden sowie die Linie 850 ab dem Hauptbahnhof in Haarlem.

Tipp: Wer den Keukenhof in Ruhe genießen will, sollte entweder vor 10.30 Uhr oder nach 16 Uhr vorbeischauen – dann wird es etwas entspannter auf dem Gelände. Als nicht ganz so überfüllte Tage nennt der Garten den Montag, Dienstag und Mittwoch.

Adresse: Stationsweg 166A, 2161 AM Lisse, Niederlande (Googlemaps)

Weitere Infos: keukenhof.nl/de