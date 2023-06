Flughafen Düsseldorf und Köln/Bonn erwarten Hochbetrieb zum Ferienstart

Der Sommerurlaub kann beginnen: Bereits am ersten Ferientag wollen viele Familien aus Nordrhein-Westfalen zu ihrem Urlaubsziel gelangen. Das bedeutet Hochbetrieb an den großen NRW-Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn.

Der Flughafen Düsseldorf geht am Donnerstag von rund 71.000 Passagieren aus – etwa 5000 mehr als am Mittwoch, dem letzten Schultag in NRW. Für den Freitag rechnet der Airport Düsseldorf mit einer weiteren Steigerung auf über 73.000 Passagiere, wie ein Sprecher sagte.

Der größte NRW-Flughafen rechnet für Donnerstag bis einschließlich Sonntag mit 285.000 Passagieren und in der gesamten Ferienzeit mit mehr als drei Millionen Fluggästen. Das wären zwar zehn Prozent mehr Passagiere als im vergangenen Jahr in den Sommerferien. Die Rekordzahl von 2019 mit rund 3,9 Millionen Passagieren in den Sommerferien wird in diesem Jahr aber wohl noch nicht erreicht.

Flughafen Köln/Bonn erwartet in den Sommerferien 1,7 Millionen Menschen

Der Flughafen Köln/Bonn erwartet in den kommenden sechseinhalb Wochen rund 1,7 Millionen Reisende. Das würde ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeuten. Als die verkehrsreichsten Zeiten nannte auch der Airport Köln/Bonn das kommende Wochenende sowie das letzte Rückreisewochenende vom 4. bis 6. August mit jeweils über 110.000 Passagieren. Verkehrsreichster Tag am Flughafen Köln/Bonn wird voraussichtlich der 4. August mit mehr als 40.000 Reisenden sein.

An den beiden größten Flughäfen in NRW besteht die Möglichkeit, Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle zu buchen und damit entspannter in den Urlaub zu starten. Dieser Service wird laut einem Sprecher am Flughafen Köln/Bonn schon gut angenommen. Seit dem Start im Dezember hätten ihn rund 100.000 Passagiere genutzt. Reisende sollten generell in den Ferien mehr Zeit am Flughafen einplanen.

Ferienstart am Flughafen Düsseldorf: Situation noch entspannt

Zum Start der Sommerferien haben sich die Warteschlangen an Nordrhein-Westfalens größten Flughäfen in Grenzen gehalten. In Düsseldorf mussten die Reisenden am frühen Donnerstagmorgen nach Angaben des Betreibers bis zu 20 Minuten warten. In Köln/Bonn waren es bis zu zehn Minuten an den Sicherheitsschleusen. Ein dpa-Reporter in Köln/Bonn berichtete, dass er recht zügig durch die Sicherheitskontrollen gekommen sei. Es sei alles im Fluss, es gebe keine statische Lage.

Im vergangenen Jahr hatten Personalengpässe bei Sicherheitsfirmen dazu geführt, dass die Warteschlangen zu Stoßzeiten immer wieder extrem lang waren. In diesem Jahr haben die Firmen zugesichert, ausreichend Personal zu haben. Außerdem beauftragte die Bundespolizei zwei zusätzliche Unternehmen zum Einsatz an den Schleusen, damit es auch bei großem Andrang geregelte Abläufe gibt.

dpa