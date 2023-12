Fleißige Helfer: Weihnachtspostfilialen erfüllen 600.000 Kinderträume aus aller Welt

Die Deutsche Post hat in diesem Jahr 609.500 Kinderbriefe mit Weihnachtswünschen erhalten. Das sind zwar 24.400 weniger als im Vorjahr, aber immer noch eine Menge. Die meisten Wunschzettel gingen in der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort in Brandenburg ein. Dort wurden etwa 300.000 Briefe gezählt, davon 17.000 aus dem Ausland, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Post kam aus 59 Ländern.

Das wünschen sich Kinder 2023 vom Weihnachtsmann

Die Kinder haben sich in ihren Briefen ganz unterschiedliche Dinge gewünscht. Am beliebtesten waren Autos, Bausteine, Puppen und technische Spielgeräte. Aber auch Wünsche nach Frieden, Gesundheit und einem besseren Leben für alle kamen vor.

Einige Kinder hatten sogar ganz besondere Wünsche. So wünschte sich ein Kind in einem Brief einen Schneemann, der so groß ist wie der Eiffelturm. Und ein anderes Kind wollte, dass der Weihnachtsmann ihm ein Haustier bringt, das sprechen kann.

Einzige NRW-Weihnachtspostfiliale in Engelskirchen

Die insgesamt sieben Weihnachtspostfilialen der Deutschen Post sind eine schöne Tradition, die Kindern die Möglichkeit gibt, ihre Wünsche an das Christkind, den Weihnachtsmann oder den Nikolaus zu richten. Die Briefe werden von ehrenamtlichen Helfern beantwortet, die sich viel Mühe geben, die Wünsche der Kinder zu erfüllen.

Eine Übersicht über die Zahl der Briefe 2023 in den einzelnen Weihnachtspostfilialen:

Engelskirchen (Nordrhein-Westfalen): 131.300

Himmelpfort (Brandenburg): 300.000

Himmelstadt (Bayern): 77.000

Himmelsthür (Niedersachsen): 39.000

Himmelpforten (Niedersachsen): 25.000

Nikolausdorf (Niedersachsen): 5.200

St. Nikolaus (Saarland): 32.000

dpa