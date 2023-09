Fahrkarten in NRW werden teurer: Verkehrsverbünde erhöhen die Preise im ÖPNV

Tickets für Busse und Bahnen des ÖPNVs werden in großen Teilen Nordrhein-Westfalens ab dem 1. Januar deutlich teurer: Am Donnerstag (28. September) kündigten die beiden größten NRW-Verkehrsverbünde Rhein-Ruhr (VRR) und Rhein-Sieg (VRS) kräftige Preiserhöhungen an.

Die Preise für VRR-Tickets werden laut Beschluss des Verwaltungsrats zum 1. Januar 2024 um durchschnittlich 9,4 Prozent angehoben, teilte dieser am Donnerstag mit. Beim VRS werden die Tarife zum 1. Januar 2024 um durchschnittlich 10,4 Prozent steigen, die Verbandsversammlung stimmte laut Mitteilung der Erhöhung am zu.

49-Euro-Ticket nicht von den Preiserhöhungen betroffen

Für das Deutschlandticket, das in der Regel 49 Euro kostet, gelten die angekündigten Preissteigerungen aber nicht. Die beiden Verbünde gehen deshalb davon aus, dass das Gros der Fahrgäste nicht von den jetzt beschlossenen Preiserhöhungen betroffen sein wird.

>>NRW: 750.000 verkaufte Deutschlandtickets – 49-Euro-Angebot lockt ÖPNV-Neulinge<<

Der VRS deutete gleichzeitig bereits eine weitere Preiserhöhungsrunde an. Aus Sicht der Verkehrsunternehmen sei eine weitere „unterjährige Preismaßnahme“ erforderlich. Darüber soll im Frühjahr 2024 entscheiden werden, abhängig von der Marktlage und der Finanzierungssituation beim Deutschlandticket.

Darum werden die Ticketpreise im ÖPNV erhöht

VRR-Vorstand José Luis Castrillo sagte, die Tariferhöhung sei „alternativlos“ und solle die Verkehrsunternehmen zumindest zu einem Teil dabei unterstützen, ihr Verkehrsangebot zu sichern. Gründe für die Preissteigerungen seien steigende Kosten für Personal, Energie und Kosten der Verkehrswende. Auch angesichts geringerer Einnahmen seit dem Start des Deutschlandtickets sei die Tariferhöhung nötig.

>>49-Euro-Ticket: Das sind die schönsten Ausflugsziele von Düsseldorf aus mit dem ÖPNV<<

Der VRR geht davon aus, dass bis zum Jahr 2024 der Anteil der Fahrgäste mit Deutschlandticket auf rund 80 Prozent steigen wird. Der VRS geht davon aus, dass die Fahrgäste 2024 nur bei etwa zehn Prozent die Tickets kaufen, deren Preise zum Jahreswechsel steigen.

dpa