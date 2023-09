Mehr als zehn Cafés sollen öffnen: Diese Kaffeekette will in NRW groß durchstarten

Anfang September öffnete erstmals ein Espresso House in der Kölner Südstadt. Dabei will es die Kaffeekette aus Schweden aber nicht belassen, vielmehr soll die Eröffnung in Köln der Startschuss zu einer wahren Offensive in Nordrhein-Westfalen werden. Denn zuvor gab es nur ein Café in NRW – und zwar in Bielefeld.

In den kommenden Jahren aber sollen noch viele weitere Eröffnungen in den Metropolen an Rhein und Ruhr folgen. Wie das Unternehmen mitteilt, sollen in den nächsten fünf Jahren mindestens zehn weitere Cafés in Köln, Düsseldorf, Bonn und Wuppertal eröffnet werden. Bereits 2023 soll in Düsseldorf der erste Store seine Tore öffnen.

Zunächst war sogar von 15 weiteren Cafés in Nordrhein-Westfalen die Rede, diese Zahl ist aber inzwischen etwas nach unten korrigiert worden. Bis 2028 soll auf jeden Fall mindestens ein Café in Wuppertal eröffnet werden.

Mit schwedischen Backwaren und Kaffee gegen die Konkurrenz

Eines aber haben alle Espresso-House-Filialen gemein: Das Kaffeehaus aus dem südschwedischen Lund präsentiert sich mit vielen dunklen Holzmöbeln und dunkel gehaltenen Metallgegenständen, wodurch eine gemütliche Wohnzimmeratmosphäre geschaffen werden soll. Die hochwertigen Möbel und warme Farben sollen für das nötige Ambiente sorgen.

Der Kaffee soll zudem aus der hauseigenen Rösterei bei Stockholm stammen. Auch werden in allen Cafés typisch-schwedische Backwaren, wie etwa die berühmten Zimtschnecken, erhältlich sein. Auch hier soll man aus einer unternehmenseigenen Bäckerei beliefert werden. Daneben wird es auch deutsche Klassiker, zum Beispiel Brötchen und Laugengebäck, geben.

Ob sich die Kette letztlich wird durchsetzen können, bleibt abzuwarten. Denn gerade Düsseldorf und Köln haben bereits eine große Auswahl an Cafés. Ob sich Espresso House halten kann, entscheiden letztlich die Düsseldorfer und Kölner.