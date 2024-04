Gras-Dealer aus NRW werden aus Haft entlassen

NRW-News

Cannabis-Legalisierung in NRW: Etliche Gras-Dealer aus Haft entlassen

12. April 2024

Mit der Legalisierung von Cannabis geht in der Regel auch eine Amnestie für bestimmte Gefangene einher, die wegen geringerer Mengen an Drogen inhaftiert waren. In Nordrhein-Westfalen wurden infolgedessen zahlreiche Personen aus der Haft entlassen.