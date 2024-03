Mehr Züge, kürzere Wartezeiten: Während der Fußball-Europameisterschaft 2024 wird es eine zusätzliche EM-Sonderlinie zwischen den vier Spielorten Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln geben. Das hat der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) bekannt gegeben.

Mehr Bahnen in NRW fahren zur Fußball-EM: Hier fährt die Sonderlinie

Die Sonderlinie verkehrt vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 und verdoppelt die bestehende Verbindung der RB42. Die Züge fahren im Stundentakt zwischen 9.30 Uhr und 1.30 Uhr und halten nicht nur an den Austragungsorten, sondern auch an den weiteren Bahnhöfen:

Köln

Köln Messe/Deutz

Dortmund-Mengede

Dortmund Hbf

Düsseldorf Hbf

Duisburg Hbf

Oberhausen Hbf

Essen-Altenessen

Gelsenkirchen Hbf

Wanne-Eickel Hbf

Herne, Castrop-Rauxel Hbf

Insgesamt werden damit zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli täglich 16 zusätzliche Zugfahrten pro Richtung angeboten.

Zusätzliche Kapazitäten auf den RRX-Linien

An den Spieltagen in NRW werden die vier Rhein-Ruhr-Express-Linien (RRX) in den Abendstunden mit längeren Zügen fahren und somit die doppelte Kapazität an Plätzen anbieten. Diese Kapazitätsverstärkungen wurden für die Linien RE 1 (RRX) zwischen Aachen Hbf und Hamm (Westf.), RE 4 (RRX) zwischen Aachen und Dortmund, RE 5 (RRX) zwischen Koblenz und Wesel sowie RE 6 (RRX) zwischen Köln/Bonn Flughafen und Minden (Westf.) bestellt.

Aktuelle News und Infos zur Fußball-EM 2024 in Düsseldorf erhaltet ihr hier.