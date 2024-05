Rheinbahn: Wichtige Umleitungen auf den Straßenbahnlinien 701 und 704!

Ab Donnerstag, 30. Mai bis einschließlich Montag, 3. Juni erneuert die Rheinbahn die Fahrleitung im Bereich der Kreuzung Rather Straße/Münsterstraße. In diesem Zeitraum kommt es zu Einschränkungen auf den Straßenbahnlinien 701 und 704.

Linie 701:

Umleitung: Die Linie 701 fährt in beiden Richtungen von der Haltestelle „Sternstraße“ bis zur Haltestelle „Heinrichstraße“ über die Strecke der Linien 706 und 708.

Die Linie 701 fährt in beiden Richtungen von der Haltestelle „Sternstraße" bis zur Haltestelle „Heinrichstraße" über die Strecke der Linien 706 und 708. Ausfall: Der Abschnitt zwischen den Haltestellen „Heinrichstraße" und „Sternstraße" entfällt leider.

Der Abschnitt zwischen den Haltestellen „Heinrichstraße“ und „Sternstraße“ entfällt leider. Alternative: Fahrgäste in diesem Bereich werden gebeten, parallel fahrende Linien zu nutzen.

Linie 704:

Verkürzter Linienweg: Die Bahnen fahren in beiden Richtungen nur von der Haltestelle „Universität Nord/Christophstraße“ bis zur Haltestelle „Hauptbahnhof“ und wenden dort.

Die Bahnen fahren in beiden Richtungen nur von der Haltestelle „Universität Nord/Christophstraße" bis zur Haltestelle „Hauptbahnhof" und wenden dort. Ausfall: Der Abschnitt zwischen den Haltestellen „Hauptbahnhof" und „Merziger Straße" entfällt leider.

Die Umleitungen fallen ausgerechnet auf das vollgepackte Wochenende in Düsseldorf: Am 1. Juni steigt hier der Japan-Tag, am 2. Juni unter anderem der Fischmarkt am Tonhallenufer.

Lese-Tipp: Japan-Tag Düsseldorf 2024: So gelingt die Anfahrt mit Bahn, Bus und Auto

Alle Änderungen sind in der Fahrplanauskunft und in der Rheinbahn-App hinterlegt. Auskunft gibt es auch unter der „Schlauen Nummer“ 0800 6504030 (gebührenfrei).

