Aktuelle Nachrichten aus NRW

Wichtige Bahnstrecke in NRW für zwei Wochen dicht – so kommen Pendler jetzt ans Ziel

21. November 2023

Bahnreisende und Pendler am Niederrhein müssen sich ab Freitagabend auf Einschränkungen einstellen: Die Strecke zwischen Oberhausen und Arnhem ist für zwei Wochen gesperrt. Die Deutsche Bahn führt in dieser Zeit Bauarbeiten an der wichtigen Güterstrecke durch.