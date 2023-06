„Air Defender“-Übung in NRW: Wo die Flieger zu sehen sind und alle weiteren Infos

Vom 12. bis zum 23. Juni wird die Nato mitsamt Bundeswehr und weiteren Nationen über dem Luftraum in Deutschland Militärübungen abhalten. Das Manöver mit dem Namen „Air Defender“ wird vor allem die Gegenden in Süddeutschland sowie den Nord- und Ostseeraum betreffen. Dabei übernimmt die Bundeswehr die Leitung der Übung, bei der insgesamt 24 Nationen beteiligt sind.

Um den anstehenden Fluglärm für die Bevölkerung so erträglich wie möglich zu halten, will man vor allem über dünn besiedelte oder – im besten Fall – unbewohnte Gegenden fliegen. In Nordrhein-Westfalen wird vor allem der Norden des Bundeslandes vom Fluglärm und weiteren Auswirkungen betroffen sein. Denn hier finden einige Manöver mitsamt Tornado-, Eurofighter- und F-35-Jets statt.

„Air Defender“ in NRW: Hier kann man die Kampfjets sehen

Interessierte sollten sich daher im Gebiet der Stadt Münster aufhalten, denn hier sollen Flieger während der „Air Defender“-Übungen am Himmel zu sehen sein. Der zivile Flugverkehr ist für die Zeit lahmgelegt, während die Kampfjets am Himmel sind.

In den vergangenen Tagen kam es bereits zu Sichtungen von Kampfjets, denn seit dem 30. Mai treffen bereits Flugzeuge der Bündnispartner in Deutschland ein. Zudem wurden am 22. Mai zwölf Tornados von NRW nach Spangdahlem in Rheinland-Pfalz auf die dort ansässige US Air Base verlegt. Hier waren jedoch Sanierungsarbeiten am Fliegerhorst Nörvenich im Kreis Düren der Grund.

Dennoch starten auch Eurofighter aus Düren, ebenso aus Geilenkirchen im Kreis Heinsberg. Von dort gehen die Nato-Flugzeuge Awacs und US-amerikanische Tankflugzeuge in die Luft.

„Air Defender“ in NRW: Diese Einschränkungen sind für den Luftraum zu erwarten

Insgesamt sind mehr als 220 Flugzeuge und über 10.000 Soldaten beteiligt. Allein die USA sind mit über 2000 Soldaten und 100 Flugzeugen bei der Übung dabei. Deutschland wiederum war federführend an der Planung beteiligt und führt die Übung an.

In Nordrhein-Westfalen können noch weitere Einschränkungen im Luftverkehr drohen. Zwar wurden am Flughafen Düsseldorf noch keine konkreten Schritte unternommen, man befindet sich aber im Austausch mit dem Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), um schnell reagieren zu können.

Die Bundeswehr beschwichtigt aber die Gemüter in Person des Inspekteurs der Luftwaffe. Er rechnet nur mit minimalen Auswirkungen. Auch die Homepage der Bundeswehr bekräftigt, dass Flugausfälle eigentlich nicht vorkommen sollten, sondern lediglich Verzögerungen einzuplanen sind.

Demgegenüber steht die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF). Denn diese rechnet mit massiven Ausfällen durch die Militärübung. Sie rechnet außerdem mit Verspätungen von bis zu 50.000 Minuten pro Tag. Daher rät die Gewerkschaft, dass sich Fluggäste, die im Zeitraum zwischen dem 12. und dem 23. Juni unterwegs sind, bereits vorher über ihre Rechte bei einem Flugausfall informieren.