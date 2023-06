Düsseldorf

Diese Folgen hat das Manöver „Air Defender 23“ für den Flughafen Düsseldorf

12. Juni 2023

Die Nato-Luftwaffe probt ab heute am deutschen Himmel den Ernstfall. Doch das bleibt nicht ganz ohne Folgen für Passagiere ziviler Flüge – so auch am Flughafen Düsseldorf. So wappnet sich der Airport gegen Verspätungen.