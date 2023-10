Wegen Bauarbeiten: A40 zwischen Duisburg und Moers ab heute mehrere Tage gesperrt

Autofahrer aufgepasst: Von Freitagabend (27. Oktober) um 22 Uhr bis zum Montagmorgen (6. November) um 6 Uhr ist rund um Duisburg mit langen Staus zu rechnen. Der Grund: Die A40 an der Brücke Neuenkamp wird wegen Bauarbeiten gesperrt. So werden LKW-Waagen abgebaut, die Fahrspuren erneuert sowie die Verkehrsführung angepasst.

Ab Anfang November soll der Verkehr dann sechsspurig verlaufen. Die erste neue Brücke der A40 bei Duisburg-Neuenkamp ist dafür so gut wie fertig.

Welche Alternativen haben Pendler auf der A40?

Während der Sperrungen wird der Verkehr ab dem Kreuz Moers auf die A57 über das Kreuz Kamp-Lintfort auf die A42 in Richtung Duisburg umgeleitet. Am Kreuz Duisburg-Nord kommt es zu Umleitungen über die A59 in Richtung Duisburg-Meiderich. Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen.

Der ADAC empfiehlt betroffenen Autofahrern während dieser Zeit vermehrt im Homeoffice zu arbeiten, flexible Arbeitszeiten zu nutzen, erst nach Stoßzeiten loszufahren oder auf den ÖPNV umzusteigen.

ADAC rechnet mit hohem Stauaufkommen während der Bauarbeiten

Da die A40 zu den wichtigsten Autobahnstrecken für Pendler in NRW zählt, müssen sich Betroffene auf jede Menge Stau einstellen. Der ADAC zählte 2022 laut eigenen Angaben auf der A40 zwischen Duisburg und Essen mit 430 die meisten Staukilometer je Kilometer Autobahn. Der Autoclub rechnet auch deshalb damit, dass es vor allem an den Wochenenden zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf der Strecke kommt und dass auch die Ausweich-Routen von Stau betroffen sein werden.

Ab dem 6. November soll der Autoverkehr auf dem ersten von zwei Bauwerken der neuen Rheinbrücke Neuenkamp sechsspurig verlaufen. Im Sommer 2024 geht es dann weiter mit den Bauarbeiten. Diese werden voraussichtlich 2026 fertiggestellt. Am Ende soll der Verkehr auf der A40 auf acht Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen geführt werden.