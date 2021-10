Oktober in der schönsten Stadt am Rhein: Für Abwechslung vor der eigenen Haustüre sorgen diverse Events und Freizeit-Aktionen in Köln (NRW) – natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen. Wir verraten euch, welche Veranstaltungs-Highlights euch vom 8. bis 10. Oktober erwarten.

Event- und Veranstaltungs-Tipps für Köln 2021: Partys, Konzerte und Comedy

9inebro gibt Release-Konzert „Shades“ in Köln: Rap über Marihuana, Schnaps und Co.

Rap-Fans können sich auf zwei chillige Konzerte freuen. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag tritt Rapper 9inebro in zwei Kölner Locations auf. Donnerstag spielt er im Club Bahnhof Ehrenfeld (CBE). Samstag im nicht weit entfernten Artheater. Das Konzert im CBE ist bereits ausverkauft. Fürs Artheater gibt es noch Tickets. Um 20 Uhr geht’s los.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von 9inebro (@9inebro)

Zwei 90s Partys in Köln am Wochenende

Wer auf Britney Spears, Venga Boys oder Oli P. steht, hat am Wochenende gleich doppelt Grund zum Feiern. Am Freitag geht’s in den Club Bahnhof Ehrenfeld (CBE) zur „Herz an Herz“ und am Samstag ins Carlswerk Victoria in Köln-Mülheim.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Herz an Herz (@herzanherz.koeln)

Auf beiden Partys geht es – zumindest musikalisch – richtig trashig zu. Tickets für die „Herz an Herz“-Veranstaltung im CBE gibt es sowohl im Vorverkauf (VVK) als auch an der Abendkasse (AK) für 10 Euro. Die Tickets fürs Carlswerk Victoria kosten an der AK 20 Euro. Beide Events beginnen um 23 Uhr.

>> Clubs in Köln: Diese Partys solltet ihr am Wochenende auf keinen Fall verpassen <<

Week-End-Festival in der Stadthalle Mülheim

Auf Freunde der extravaganten Musik- und Performance-Art wartet am Wochenende vom 8. bis zum 10. Oktober ein ganz besonderes Leckerlie. In der Stadthalle Mülheim und im Filmforum NRW findet nämlich das Week-End-Festival statt – eine Konzertreihe, auf der internationale Musiker von Jazz bis hin zu Rap performen. Details gibt es hier. Die Tickets variieren je nach Tag und Künstler zwischen 39 und 69 Euro.

>> Köln: Die elf besten Halloween Partys 2021 <<

Comedy in Köln: Michael Mittermeier im Gloria Theater

Freitagabend nach der anstrengenden Woche noch mal so richtig die Bauchmuskeln trainieren? Das geht am besten mit Lachen. Michael Mittermeier lädt zu seiner Show „ZAPPED! Ein TV-Junkie kehrt zurück – 25 Jahre Special“ ins Gloria Theater nach Köln (NRW) ein. Tickets gibt’s ab 38,60 Euro.

View this post on Instagram Ein Beitrag geteilt von Michael Mittermeier (@michlmittermeier)

Flohmärkte in Köln: Die Insider-Tipps fürs Wochenende

Flohmärkte gibt es in der Domstadt viele. Fast täglich wird in Köln irgendwo getrödelt. Doch die Märkte unterscheiden sich in Waren-Qualität und Location enorm. Am kommenden Wochenende empfehlen wir den Flohmarkt in der Alten Feuerwache im Agnesviertel. Egal ob Taschen, Schuhe oder eine coole Sonnenbrille aus den 70ern: Vintage-Fans kommen hier garantiert auf ihre Kosten.

Und: Auch Antik-Liebhaber sollten sich dieses Wochenende zwei Termine eintragen. Samstag und Sonntag findet jeweils von 10 bis 18 Uhr der Antik-Markt am Rudolfplatz mitten in der Kölner City statt. Hier bieten kultige Händler von Schallplatten über Möbel bis hin zu Kleidung alles an, was retro ist.

>> Clubs und Discos in Düsseldorf: Diese Locations sind wieder geöffnet <<