Nach anderthalb Jahren Party-Abstinenz kann das Kölner Partyvolk endlich wieder ausgehen. An Halloween hat die Stadt met K – wie sollte es anders sein – elf tolle Adressen auf dem Programm.

Halle Tor 2: „Halloween Party“

In der beliebten Großraumdisko Halle Tor 2 in Vogelsang (bei Ehrenfeld) kommt der Kölner Mainstream an Halloween auf seine Kosten. Auf drei Floors kann hier zu Hip Hop und R&B, House und EDM sowie Hits der 90er und 2000er Jahre gefeiert werden.

Ort: Halle Tor 2, Girlitzweg 30, 50829 Köln

Zeit: ab 21 Uhr

Tickets: ab 25 Euro

Coronaregeln: 3G (geimpft, genesen, PCR-getestet)

Wolkenburg: „AfterJob Party Halloween Special“

Auch die Wolkenburg mitten in der Kölner City öffnet an Halloween 2021 nach einem Jahr Pause wieder ihre Tore. Auf der traditionellen Halloween-Afterjob-Party werden drei DJs mit Charts, Partyklassikern und House für Stimmung in der schaurig dekorierten Wolkenburg sorgen.

Ort: Wolkenburg, Mauritiussteinweg 59-61, 50676 Köln

Zeit: ab 20:30 Uhr

Tickets: ab 18,90 Euro

Coronaregeln: 3G (geimpft, genesen, PCR-getestet)

Wartesaal am Dom: „90s No Limit“

In der Kult-Location am Kölner Hauptbahnhof wird an Halloween 2021 zu 90er Jahre Hits gefeiert. Untote, Hexen und Monster können ihre Kostüme also mit Neon-Schweißbändern und bunten Leggings pimpen.

Ort: Wartesaal am Dom, Johannisstraße 11, 50668 Köln

Wann: ab 22 Uhr

Tickets ab 11,80 Euro

Coronaregeln: 3G (geimpft, genesen, PCR-getestet)

MS RheinEnergie: AHOI-Party Happy Halloween

Wer es nicht nur schaurig-schummrig, sondern auch schaukelig mag, ist auf der MS RheinEnergie genau richtig. Das Geisterschiff des Kölner Energie-Lieferanten lädt am 31. Oktober 2021 zur „AHOI-Party Happy Halloween“ ein. Aufgelegt wird von keinem Geringerem als 1Live DJ Thorsten Neuhaus. Er heizt den Hexen, Skeletten und Untoten mit Charts, House und den besten Party-Tracks ein. Wer mit an Bord will, sollte sich kostümieren und/oder schminken.

Ort: MS RheinEnergie, Frankenwerft, KD Anleger Nr. 01, 50667 Köln

Zeit: Einlass 18.30 Uhr, Abfahrt ab 20 Uhr

Tickets: ab 25,90 Euro

Coronaregeln: 3G (geimpft, genesen, PCR-getestet)

Quarter 1-Alm Lounge: „Gayoween“

Hier kommen Schwule, Lesben, Trans- aber auch Heterosexuelle auf ihre (Party-)Kosten. Die „Gayoween“ ist Kult in der Homo-Hochburg Köln und lädt deshalb dieses Jahr wieder auf der Quarter 1-Alm Lounge in der Innenstadt ein, um den gruseligsten Tag des Jahres mit bunten Flaggen zu zelebrieren. Gäste dürfen sich auf schaurige Live-Acts, Horror-Visuals und andere Extras freuen.

Ort: Quarter 1-Alm-Lounge, Quatermarkt 1, 50667 Köln

Zeit: ab 22 Uhr

Tickets: ab 16 Euro

Coronaregeln: 2G (geimpft, genesen)

Live Music Hall: „Halloween 2021 16+“

Die Live Music Hall im Herzen von Ehrenfeld ist an Halloween vor allem für jüngeres Publikum DIE Adresse. Auf der „Abifun“ gibt es Halloween-Spaß ab 16 Jahren.

Ort: Live Music Hall, Lichtstraße 30, 50825 Köln

Zeit: ab 18:30 Uhr

Tickets: ab 16 Euro

Coronaregeln: 3G (geimpft, genesen, PCR-getestet, Schultestnachweis nicht gültig)

Carlswerk Victoria: „Hell Nights on Halloween“

Diese Halloween-Sause ist nichts für schwache Nerven oder Mainstream-Liebhaber. Gäste dürfen sich auf ein Halloween-gemäßes Schocker Line-up aus Größen aus der Horror-Punk-, Psychobilly- und Deathrock-Szene freuen: Psychobilly-Legende „Demented are Go!“, Europas Horror-Punk-Band Nummer 1 „The Other“ und „Lucifer Star Machine“.

Ort: Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6 – 20 Geb. 3.12, 51063 Köln

Zeit: ab 18:30 Uhr

Tickets: ab 25 Euro

Coronaregeln: 3G (geimpft, genesen, PCR-getestet)

Gloria Theater: Retro Clash Halloween

Auf der Retro Clash Party vereinen sich die legendären Kassettenklassiker und Discman-Hymnen aus Pop, Rock, Dance & Hip-Hop der 80ern, 90ern und 2000er verziert mit leckeren Chupa Chups Lollies, trashigen Visuals, einer Retrospiel-Konsolenecke, einer Quizparade und einem „Free-Shot-Memory“.

Ort: Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6 – 20 Geb. 3.12, 51063 Köln

Zeit: ab 18:30 Uhr

Tickets: ab 12 Euro

Coronaregeln: 2G (geimpft, genesen)

Blue Shell: Irish Pogo Punkparty

Hier kommen Punk-, Ska- und Dosenbierfreunde an Halloween auf ihre Kosten. Bei Guinnes, Hansa und Irish Whiskey kann im Blue Shell am 31. Oktober 2021 gepogt und ausgerastet werden.

Ort: Blue Shell, Luxemburger Str. 32, 50674 Köln

Zeit: ab 23 Uhr

Tickets: 8 Euro (nur Abendkasse)

Coronaregeln: 3G (geimpft, genesen, getestet)

Trafic: „Halloween Swing Night“

Untote aus den goldenen 20ern können hier maskiert, mit Hosenträgern, Perlenketten, Nuttenstängeln und Kopfschmuck über den Dancefloor swingen. Musikalisch erwartet Gäste ein bunter Mix aus Electro-Swing, Balkan & Global Beats, Swing House, Techhouse und Bassverwandtes. Und: Auf männliche Gäste wartet ein ganz besonderes Leckerlie. Anna Venture und Nita Bon Air werden für bourlesque Unterhaltung der freizügigen Kultur sorgen.

Ort: Trafic, Venloer Straße 601, 50827 Köln

Zeit: ab 23 Uhr

Tickets: ab 12 Euro

Coronaregeln: 3G (geimpft, genesen, PCR-getestet)

Gewölbe: Clubnacht

Hier kann am 31.Oktober 2021 ganz ohne Tam-Tam um die amerikanische Halloween-Kultur gefeiert werden. Die Clubnacht im Gewölbe in Köln-Ehrenfeld zieht vor allem Techno- und Deephpuse-Fans in ihren Bann.

