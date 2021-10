Oktober in der schönsten Stadt am Rhein: Für Abwechslung vor der eigenen Haustüre sorgen diverse Events und Freizeit-Aktionen in Köln (NRW) – natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen. Wir verraten euch, welche Veranstaltungs-Highlights euch vom 15. bis 17. Oktober erwarten.

Event- und Veranstaltungs-Tipps für Köln 2021: Partys, Konzerte und Comedy

Köln: Veranstaltungen am 29. Oktober

Himmel und Kölle – Das Musical für die Domstadt

Freitag 19.30 Uhr

Da geht Kölner Musical-Fans dat Hätz op! Die Volksbühne zeigt „Himmel und Kölle – das Musical für die Domstadt“. Es handelt von einem Pfarrer, der von einer ländlichen Provinz nach Köln versetzt wird. Seine erste Nacht wird wild und treibt ihn an den Rande seines Glaubens. Tickets gibt’s ab 39 Euro.

Lagerfeuer Deluxe

Freitag 20 Uhr

Beim Lagerfeuer Deluxe in der „Wohngemeinschaft“ im Belgischen Viertel kommen Weekend-Vibes auf. Drei Acts werden euch in der gemütlichen Wohnzimmer-Atmosphäre akustisch unterhalten – wie immer unplugged. 15 Euro an der Abendkasse.

L’amour de loin

Freitag ab 19.30 Uhr

Lust auf eine Liebesgeschichte aus dem 12. Jahrhundert? Dann ab in die Oper. Das Theaterstück „L’amour de loin“ (Deutsch: Liebe aus der Ferne) zeigt ein Paar, das in Abend- und Morgenland getrennt voneinander lebt und vor Sehnsucht beinahe umkommt. Tickets ab 16 Euro.

>> Clubs in Köln: Diese Partys solltet ihr am Wochenende auf keinen Fall verpassen <<

Köln: Veranstaltungen am 30. Oktober

Ausstellung von Frauenhand

Samstag ab 11 Uhr

Zur Eröffnung der neuen Sonderausstellung „Von Frauenhand. Mittelalterliche Handschriften aus Kölner Sammlungen“ lädt das Museum Schnütgen alle Besucher*innen zu einem Wochenende mit kostenlosem Eintritt und vielen didaktischen Angeboten ein. In der Ausstellung werden jahrhundertealte und kostbar verzierte Bücher ausgestellt, welche von Nonnen in Frauenklöstern geschrieben wurden. Dabei gibt es viele phantasievolle Details und Interessantes über das Leben der Frauen im Mittelalter zu entdecken.

Gesprächsabend: Das Mahnmal auf der Keupstraße

ab 18 Uhr

Der NSU-Anschlag ist schon viele Jahre her und dennoch unvergessen. Das Schauspiel Köln lädt am Samstag zu einem Gesprächsabend ein, auf dem unter anderem über ein Mahnmal diskutiert werden soll. Der Eintritt ist frei.

Eröffnungsfeier mit Konzert im Filmhaus

ab 20 Uhr

Juhuuu, Köln hat ein neues Kino. Das Filmhaus Köln feiert am Samstag seine Eröffnung. Gäste können sich auch auf ein Konzert einer Brassband freuen. Mehr wird noch nicht verraten. Nur so viel: Ab 22.30 Uhr gibt’s eine Sneak-Preview. Der Eintritt ist frei.

Ehrenfeld XL

Samstag ab 23 Uhr

Wer noch Energie fürs Ausgehen hat, kann sich auf Ehrenfeld XL freuen. Die Location wird jedoch noch bekannt gegeben. So viel vorab: Die Afterhour findet ab 6 Uhr morgens im Reineke Fuchs statt.

Köln: Veranstaltungen am 31. Oktober

Kunst und Design Markt im Gürzenich

ab 11 Uhr

Im Gürzenich am Heumarkt werden Antik- und Design-Artikel der 20er bis 70er Jahre angeboten. Neu: Kunden können selbst Artikel mitbringen und den Wert von einem Experten schätzen lassen. Der Markt kostet 5 Euro Eintritt.

Flohmarkt am RheinEnergie-Stadion

ab 10 Uhr

Trödel-Fans können am Sonntag nochmal ausgiebig über den Flohmarkt schlendern. Am Müngersdorfer Stadion wartet der traditionelle Flohmarkt mit unzähligen Kleidungs- und Antiquitätenständen auf seine Besucher. Eintritt ist frei.

Weitere Flohmärkte in Köln findet ihr in unserer großen Übersicht.

>> Am 31. Oktober 2021 ist Halloween! Hier findet ihr die besten Partys in Köln <<

Veranstaltungen am 1.11.2021

„One Song“ im Zimmermanns

ab 18 Uhr

Und weil das Wochenende in die Verlängerung geht, könnt ihr auch am Montag, den 1.November 2021 noch das üppige Freizeitangebot in Köln nutzen – zum Beispiel im Club Zimmermanns, wo ein Kölner Klassik-Dirigent ein Techno-Streichquartett aufführt. Mehr Infos dazu lest ihr hier.

„Helden der Wahrscheinlichkeit“ im Odeon

um 21.30 Uhr

Offizier Markus trauert um seine verstorbene Frau und will sich um seine Teenager-Tochter kümmern und in Ruhe Bier trinken. Doch seine Mathematiker-Freunde ziehen seinem Vorhaben, sich der Trauer hinzugeben, einen Strich durch die Rechnung. Sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit berechnet, dass Markus Frau nicht durch Zufall gestorben ist. Ein dramatischer Action-Thriller mit schwarzem Humor.