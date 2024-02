Scooter sind aktuell auf großer „Thirty, Rough & Dirty“-Tour. Eigentlich sollte diese bereits Mitte April in Freiburg enden, doch nun gibt es eine überraschende Verlängerung. Grund hierfür: Die Kölner Lanxess Arena konnte Scooter überzeugen für einen Gig zum Ende des Jahres in der Domstadt vorbeizuschauen.

Am 23. November 2024 erfährt die „Thirty, Rough & Dirty“-Tour also eine (fast um ein halbes Jahr gestreckte) Verlängerung, welche vor allem Fans in Nordrhein-Westfalen freuen dürfte. In NRW könnt ihr die Männer rund um Sänger H. P. Baxxter bereits am 6. April in Dortmund sehen.

Scooter 2024 in Köln: Ticket-Presale und Vorverkauf

Wie mittlerweile üblich werden die Tickets für das Scooter-Konzert in Köln gestaffelt herausgegeben. Bereits ab dem 15. Februar könnt ihr die Tickets im O2-Presale erwerben, am Samstag, 17. Februar, startet der Vorverkauf über Eventim.

Für den allgemeinen Vorverkauf müsst ihr eine weitere Woche warten, dieser startet ab dem 24. Februar um 10 Uhr morgens. Surft dann am besten frühzeitig auf lanxess-arena.de vorbei, klingelt bei der Tickethotline 0221-8020 durch oder versucht euer Glück gleich vor Ort im Ticketshop am Willy-Brandt-Platz 2 in Köln.

Scooter 2024 live in Köln: Wann findet das Konzert statt?

Scooter geben am Samstag, dem 23. November 2024, Vollgas in Kölle!

Scooter 2024 live in Köln: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert von Scooter findet als großer Abschluss der „Thirty, Rough & Dirty“-Tour in der Lanxess Arena in Köln statt.

Scooter-Konzert in Köln: Wie ist der Zeitplan?

Einlass in die Lanxess Arena ist um 18 Uhr, der Beginn des Konzerts für 20 Uhr angepeilt.

Scooter spielen in Köln: Wie ist die Setlist? Welche Songs sind mit dabei?

Mit dem neuen Album „Open Your Mind And Your Trousers“ (22. März 2024) im Gepäck, dürft ihr euch beim Konzert sicher auch auf einige neue Highlights gefasst machen, die man noch nicht ganz so sicher auswendig grölen kann. Auf jeden Fall mit dabei sind Klassiker wie „How much is the fish“, „Hyper, Hyper“, „Maria“ und „Fire“.

Auf der Setlist eines Konzerts im Dezember 2023 standen unter anderem auch:

Techno Is Back

One (Always Hardcore)

FCK 2020

We Love Hardcore

Waste Your Youth

Rave & Shout

Ramp! (The Logical Song)

J’adore Hardcore

Jumping All Over the World

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Bei einer ausverkauften Show werden in der Lanxess Arena gut 20.000 Zuschauer zu Gast sein. Bei Sportveranstaltungen, wie etwa Handball, fasst die Halle 19.400 Zuschauer, beim Eishockey sind es mit 18.700 Zuschauer nur unwesentlich weniger.

Konzert von Scooter 2024: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Rund um die Lanxess Arena findet ihr eine Reihe von Haltestellen, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. So könnt ihr wählen zwischen den Haltestellen Bahnhof Deutz/Lanxess Arena, Bahnhof Köln Deutz/Messe und Deutz Technische Hochschule. Diese Linien fahren die Haltestellen an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wenn ihr mit dem Auto anreisen möchtet, folgt am besten den Hinweisschildern Lanxess Arena und Koelnmesse. Auch der Deutzer Bahnhof liegt in unmittelbarer Nähe zur Arena. Parkmöglichkeiten an der Lanxess Arena gibt es in ausreichender Menge und sind ausgeschildert. Eine Übersicht der Parkhäuser vor Ort findet ihr hier.

Kommt ihr aus Richtung Olpe/Siegen, fahrt von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt Lanxess Arena und folgt dann den Schildern.

Kommt ihr aus Frankfurt, fahrt die A3 bis Autobahndreieck Heumar und wechselt dort auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Von dort geht es dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Kommt ihr aus Bonn oder vom Flughafen, fahrt die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende. Aus Aachen und Koblenz fahrt ihr am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Seid ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nutzt die A57 bis Autobahnende und wechselt dann auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis ihr die Abfahrt Lanxess Arena seht.

