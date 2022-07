Schock für Junkies: Kölner Drogenkonsumraum im Gesundheitsamt dicht!

Wegen einiger ergänzender Baumaßnahmen muss der Drogenkonsumraum im Erdgeschoss des Gesundheitsamtes am Neumarkt in der Zeit von Mittwoch, 27. Juli, bis Dienstag, 23. August 2022, vorübergehend schließen. Als Ersatz wird ab Donnerstag, 28. Juli 2022, wieder das mobile Drogenhilfeangebot mit Drogenkonsum- und Beratungsbus auf dem Cäcilienhof in Betrieb genommen.

Bei der Baumaßnahme werden einige Provisorien im Drogenkonsumraum, der neuen Röntgenabteilung, in Kassenraum und Flur zurückgebaut. Unter anderem werden Fenster und Türen ausgetauscht, eine andere Lüftung installiert und ein Windfang mit Raucherkabine im Hof eingebaut. Außerdem gibt es im Innenhof noch Umbauten für einen Fahrradständer mit Überdachung und einen Sichtschutzzaun. Die Arbeiten können nicht während des laufenden Betriebs stattfinden – deshalb können Konsumenten vorübergehend wieder das Angebot auf dem Cäcilienhof nutzen.

